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Участник шоу "Голос" рассказал о работе в кабаках

Данил Буранов. Кадр youtube.com
Участник шоу "Голос" Данил Буранов рассказал о том, что, по его мнению, необходимо для успешного участия в телепроекте, а также упомянул о своей работе до появления на экранах. Молодой человек пел в караоке и кабаках.
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Шоу "Голос" стабильно вызывает интерес массовой аудитории, однако, как оказалось, подчас его не смотрят даже участники. "Я не смотрел "Голос", так как для меня это скучно. Лишь первый сезон смотрел, так как там была Дина (победительница первого сезона шоу, Дана Гарипова. – Прим. ред.)", – цитирует StarHit Данила Буранова.

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 6-й сезон шоу "Голос"

Сюжеты 6-й сезон шоу "Голос"

"Мы с ней знакомы, вместе пели по кабакам. Сейчас иногда видимся на съемках и концертах", – добавил он. Кроме ресторанных выступлений, артист какое-то время работал в караоке-клубах, что приучило его не только к пристальному вниманию публики, но и к исполнению песен самого широкого репертуара.

Например, на прослушиваниях молодой человек исполнил песню "Внеорбитные" Юлианы Карауловой. Есть у артиста и собственные композиции. "На "Голос" надо приходить с каким-то багажом. Чтобы у артиста были снятые клипы или записанные композиции. Это обеспечит карьерный взлет", – уверен Данил Буранов.

Он рассказал, что старается не разочаровывать своих слушателей и учитывать все их потребности. По мнению исполнителя, на шоу он сможет реализовать весь свой потенциал и обладает всеми шансами попасть в финал.

"Было страшно ровно до выхода на сцену. Мне пришлось еще простоять некоторое время перед спинами жюри, так как были проблемы с оркестром. За это время я сумел адаптироваться к обстановке", – вспомнил певец свои впечатления. "На съемках меня поддерживала мама. Друзья очень рады за меня", – добавил он.

Автор: Геннадий Куприянов16 сентября 2017, 10:43
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