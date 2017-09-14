Победительница шоу "Голос" о блате и взятках у Агутина: Невозможно!

Дарья Антонюк проснулась знаменитой в одночасье. И с трудом справляется с популярностью. О том, как далась ей победа на главном вокальном конкурсе страны, она рассказала Dni.Ru на конкурсе "Новая волна" в Сочи

Дарья, звездная болезнь уже настигла Вас?

Я до сих пор не могу поверить, что все это происходит со мной. И то, что я приехала на "Новую волну", и то, что меня – обыкновенную девушку из Сибири – приглашают на другие престижные мероприятия, кажется нереальным. Я всегда пела, занималась, ездила на разные конкурсы, но такого внимания к себе никогда не испытвала. Меня окружает куча известных людей – такого тоже со мной прежде не случалось. Что же касается звездной болезни, то нет. Я не хочу ощущать себя звездой. Если меня знают знают, то это просто приятный бонус к тому, что уже случилось.

Как изменилось к Вам отношение земляков на вашей малой родине после победы на "Голосе"?

Весь Красноярский край, откуда я родом, меня знает (смеется). Там меня воспринимают как местную легенду.

Давайте начистоту. Вы выиграли на "Голосе" по блату?

Может, по блату туда и можно попасть, но выиграть нереально. Я сама слышала, что про меня говорят – мол, все проплачено. Таким скептикам я отвечаю просто – денег на взятки в нашей семье не было. Папа – пожарный, мама работает в детском образовательном учреждении. Мы всегда жили очень скромно. И когда я поехала в Москву, мама присылала мне по 500 рублей. Стипендия (Даша учится у школе-студии МХАТ – Прим. ред.) – полторы тысячи. Вот тут и крутись. Когда наступала зима, у меня не было денег на теплую обувь и приходилось ходить в одних кедах.





И они никак не помогали вам пробиться на Первый канал? Мне кажется, туда чужаков не пускают.

Да, я учусь в театральном. меня окружает много известных людей, но никто из них отношения к шоу "Голос" не имеет, так что помочь мне не мог бы при всем желании. Да и не обязаны они для меня что-то делать – я им чужой человек. Мои друзья отправили за меня заявку на "Голос" и просто поставили меня перед фактом: мол, жди, тебя возможно позовут на кастинг. И я его прошла.

Многим интересно узнать, что происходит за кулисами "Голосам". Занимаются ли наставники с конкурсантами или их функция только эффектно поверчиваться в кресле, кричать "мой!" и улыбаться в камеру?

Про всех наставников сказать не могу, но Агутин, в команде которого я была. занималася с нами очень много. Даже когда он уезжал на гастроли, то звонил мне и заставлял петь ему по телефону, репетировали на расстоянии. Он исправлял какие-то моменты, помогал найти нужную интонацию и настроение в песне. Началось же все с того, что после формирования команды Агутин еще раз всех собрал, послушал, оценил возможности и в соответствии с этим распределил песни, сформировал дуэты. Вообще же на "Голосе" у каждого участника перед выходом на сцену есть только две репетиции – с наставником и с оркестром.

Уже успели потратить деньги, которые получили на проекте за первое место?

Мне дали миллион рублей плюс контракт со звукозаписывающей студией. Деньги я пока не потратила – хочу вложить его в свою работу.





Вас называли одним из вероятных претендентов для поездки на "Евровидении". Это были слухи или же вас реально готовили к поездке на конкурс в Киев?

Когда я это узнала, мне стало очень страшно. Ведь это же огромная ответственность. Но на Первом канале мне сказали: "Будь готова на всякий случай!" В тот момент никто не понимал, как повернется история со всей этой непонятной политической ситуацией. Но я рада, что выбрали в итоге Юлии Самойлову.

