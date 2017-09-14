Как жила Рада Змихновская

Журналисты добрались до подруги экс-участницы группы "Банд`Эрос" Рады Змихновской. Та рассказала о последних днях артистки.

Представители СМИ связались с приятельницей Рады Змихновской по имени Рафа Франко. Та отметила, что незадолго до смерти бывшая участница группы "Банд`Эрос" не жаловалась на проблемы, наоборот, все у нее было хорошо.

"Она ни на что не жаловалась, все у нее было хорошо с карьерой, она находилась в Голливуде. Все у нее было хорошо", – цитирует собеседницу РЕН ТВ. Интересно, что Рафа Франко ничего не сказала относительно смерти Рады, посоветовав журналистам обратиться с вопросами к родственникам покойной певицы.

Ранее в пресс-службе группы "Банд`Эрос" сообщили, что кровоизлияние у Змихновской случилось из-за... чрезмерной активности Солнца. "Рада поехала проведать подругу в Калифорнию. Там – как мы думаем – из-за недавно случившихся вспышек на солнце у нее случилось кровоизлияние в мозг. Ее экстренно госпитализировали, она несколько дней лежала в коме – врачи не смогли ее спасти. Сегодня утром она скончалась. Информации о похоронах пока нет", – цитирует представителя пресс-службы HELLO!

Напомним, группа "Банд’Эрос" образовалась в Москве в начале 2005 года. В ее состав входили Батишта, Рада и Наташа, Игорь и Руслан. В следующем году команда завоевала популярность. Однако на пике известности Рада Змихновская покинула группу. Певица официально никак не прокомментировала свой уход, однако муссировалась информация, будто артистка приняла решение из-за причины личного характера. Якобы Змихновская ждала ребенка.