Певец Батишта высказался о смерти Рады Змихновской

Экс-участник группы "Банд`Эрос" Батишта прокомментировал новости о смерти своей коллеги Рады Змихновской. Исполнитель сообщил, что с артисткой было все в порядке.

Трагическую новость настигла Батишту ночью. Певец не знает, что случилось с его знакомой. "Я получил эту информацию ночью, но она не проверенная", – отметил он.

По словам Батишты, он долгое время не общался с Радой. "Когда мы виделись в последний раз, она была в отличном состоянии и все у нее было хорошо, но это было достаточно давно. Но теперь это уже не имеет никакого отношения к делу", – сказал в телефонной беседе с корреспондентом Dni.Ru экс-участник "Банд`Эрос".

Между тем, представители группы огласили причину смерти Змихновской. У артистки произошло кровоизлияние в мозг, когда она находилась у своей знакомой в США. Девушку экстренно госпитализировали. Медики боролись за жизнь певицы, однако спасти ее так и не удалось.

Рада Змихновская была не просто солисткой в "Банд`Эрос", а основательницей группы.Под нее и вторую певицу Наташу создавали группу, потом уже в коллектив привлекли Гарика и Батишту. Рада ушла из "Банд`Эрос" через два года в 2007-м. Тогда девушка решила заняться продюсированием фильмов.