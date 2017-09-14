Певец Батишта высказался о смерти Рады Змихновской
Трагическую новость настигла Батишту ночью. Певец не знает, что случилось с его знакомой. "Я получил эту информацию ночью, но она не проверенная", – отметил он.
По словам Батишты, он долгое время не общался с Радой. "Когда мы виделись в последний раз, она была в отличном состоянии и все у нее было хорошо, но это было достаточно давно. Но теперь это уже не имеет никакого отношения к делу", – сказал в телефонной беседе с корреспондентом Dni.Ru экс-участник "Банд`Эрос".
Между тем, представители группы огласили причину смерти Змихновской. У артистки произошло кровоизлияние в мозг, когда она находилась у своей знакомой в США. Девушку экстренно госпитализировали. Медики боролись за жизнь певицы, однако спасти ее так и не удалось.
Рада Змихновская была не просто солисткой в "Банд`Эрос", а основательницей группы.Под нее и вторую певицу Наташу создавали группу, потом уже в коллектив привлекли Гарика и Батишту. Рада ушла из "Банд`Эрос" через два года в 2007-м. Тогда девушка решила заняться продюсированием фильмов.
Певица сделала неожиданное признание
Актриса рассказала, как переживает развод
Катя Гордон обеспокоена будущим ребенка
Артистке стало плохо в Америке