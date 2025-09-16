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Среда 19 августа

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Рада (Родика) Васильевна Змихновская (Крышмару)

певица, бизнес-леди
Рада (Родика) Васильевна Змихновская (Крышмару)
  • Жена/Муж: бизнесмен Александр Змихновский

Родика Крышмару училась в Высшей комсомольской школе в Москве, где познакомилась с будущим мужем Александром Змихновским. Будущая артистка всячески помогала мужу в развитии карьеры, он стал продюсером группы "Банд`Эрос", где пела Рада с 2005 года. Однако через пару лет девушка покинула коллектив по личным обстоятельствам.

Говорят, Рада была успешной бизнес-леди. На ее имя оформлено несколько фирм - парикмахерская и компания по организации праздников с привлечением знаменитостей. После ухода из группы Рада занялась продюсированием фильмов. Говорят, женщина работала в Америке.

Неожиданная версия смерти Рады Змихновской

Неожиданная версия смерти Рады Змихновской
Фанаты строят предположения относительно смерти бывшей солистки группы "Банд`Эрос" Рады Змихновской. По их мнению, артистка могла умереть от пластических операций, потому что боялась старости и скрывала свой возраст даже от близких. Обычно поклонники знают практически все о своем кумире, вплоть до размера ноги и любимого цвета нижнего белья.

Как жила Рада Змихновская

Как жила Рада Змихновская
Журналисты добрались до подруги экс-участницы группы "Банд`Эрос" Рады Змихновской. Та рассказала о последних днях артистки. Представители СМИ связались с приятельницей Рады Змихновской по имени Рафа Франко.

Певец Батишта высказался о смерти Рады Змихновской

Певец Батишта высказался о смерти Рады Змихновской
Экс-участник группы "Банд`Эрос" Батишта прокомментировал новости о смерти своей коллеги Рады Змихновской. Исполнитель сообщил, что с артисткой было все в порядке. Трагическую новость настигла Батишту ночью.

Названа причина смерти певицы из группы "Банд`Эрос"

Названа причина смерти певицы из группы "Банд`Эрос"
Представители группы "Банд`Эрос" рассказали журналистам о последних днях Рады Змихновской. Оказалось, у артистки случилось кровоизлияние в мозг. На днях Рада Змихновская отправилась к приятельнице, которая живет в Калифорнии.

Умерла певица из группы "Банд'Эрос"

Умерла бывшая солистка группы "Банд'Эрос"
СМИ сообщили о смерти бывшей солистки группы "Банд`Эрос" Рады Змихновской. Близкие артистки подтвердили печальную новость. Бывшая участница популярной группы "Банд`Эрос" Рада Змихновская умерла, передают различные средства массовой информации.

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