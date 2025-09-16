Рада (Родика) Васильевна Змихновская (Крышмару) певица, бизнес-леди

Родика Крышмару училась в Высшей комсомольской школе в Москве, где познакомилась с будущим мужем Александром Змихновским. Будущая артистка всячески помогала мужу в развитии карьеры, он стал продюсером группы "Банд`Эрос", где пела Рада с 2005 года. Однако через пару лет девушка покинула коллектив по личным обстоятельствам.

Говорят, Рада была успешной бизнес-леди. На ее имя оформлено несколько фирм - парикмахерская и компания по организации праздников с привлечением знаменитостей. После ухода из группы Рада занялась продюсированием фильмов. Говорят, женщина работала в Америке.