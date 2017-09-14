Сенсация: Змихновская умерла после побега мужа-преступника

Вскрылись нелицеприятные подробности жизни бывшей участницы группы "Банд`Эрос" рады Змихновской. Оказалось, муж певицы сбежал за границу, имея большие проблемы с законом.

О Раде Змихновской, умершей в Америке от кровоизлияния в мозг, известно крайне мало. Она пришла в группу "Банд`Эрос" в 2005 году, когда, собственно, и была создана команда. А покинула коллектив пару-тройку лет спустя. Якобы по личной причине – Рада ждала ребенка. Правда, неизвестно, родила она или нет.

В интернете обнаружилась весьма интересная информация о Змихновской. К примеру, на сайте, посвященном группе "Банд`Эрос", о Раде сказано всего несколько слов. Дескать, она бизнес-леди из Москвы, по образованию историк, а до прихода в коллектив пела в малоизвестных группах. Однако это не совсем верно.

Действительно, в Москве, что интересно, в одном Восточном округе, зарегистрированы на имя Змихновской Родики (настоящее имя певицы) Васильевны как минимум две фирмы. Одна – парикмахерская "Биожени", а вторая – ООО "Все звезды", специализирующаяся на организации праздников с привлечением знаменитых артистов.

Вот только Родика вряд ли пела в каких-либо еще коллективах, поскольку ее интересовала явно иная деятельность. Женщина активно занималась продвижением своего мужа Александра Змихновского, с которым познакомилась во время учебы в Высшей комсомольской школе, куда приехала по путевке одного из райкомов ВЛКСМ Черновицкой области.

Именно она обратилась за помощью к своим бывшим однокурсникам, чтобы те смогли помочь ее мужу начать свой бизнес. Однако на тот момент их попытки оказались тщетными. Но супруги не сдавались. В 1997 году им удалось основать фирму по сбыту рыбы, однако компанией заинтересовались правоохранительные органы. Тем не менее, мужу Рады удалось избежать ответственности и он занялся другим бизнесом.

И снова не обошлось без помощи привлекательной жены. Рада свела Александра с нужными людьми, в результате чего супруги преуспели. Именно в это время на горизонте замаячила группа "Банд`Эрос", продюсером которой, по некоторой информации, был именно Александр Змихновский.

Рада покинула группу, потому что возглавила принадлежащую мужу "Инвестиционную компанию "ИВА Инвест", продолжая помогать ему в других сферах.

Пиком успеха Змихновсокго стала должность генерального директора "Оборонэнергосбыта". Когда деятельностью компании заинтересовалась полиция, муж Рады, по слухам, сбежал. По некоторой информации, Александр, которого заочно арестовали по обвинению в особо крупном мошенничестве, покинул страну и спрятался в Турции. Следственные органы инкриминировали ему хищение почти 450 миллионов рублей. Для погашения ущерба по делу через суд арестовано принадлежащие Александру дом и две квартиры.

На этом фоне весть о неожиданной смерти Рады Змихновской в Америке якобы от кровоизлияния в мозг выглядит весьма неоднозначной. Но, как бы то ни было, певицу уже не вернуть.