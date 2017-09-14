Умерла певица из группы "Банд'Эрос"

СМИ сообщили о смерти бывшей солистки группы "Банд`Эрос" Рады Змихновской. Близкие артистки подтвердили печальную новость.

Бывшая участница популярной группы "Банд`Эрос" Рада Змихновская умерла, передают различные средства массовой информации. Это печальное известие подтвердили в близком окружении артистки. Однако что стало причиной смерти, они предпочли не сообщать.

Журналисты связались с другим бывшим участником коллектива – Батиштой. Он рассказал, что лишь накануне вечером, 13 сентября, узнал о том, что Рада впала в кому. Батишта отметил, что точно не знает, так ли это на самом деле, поэтому теперь пытается узнать подробности случившегося и связаться с родственниками певицы, передает РЕН ТВ.

Напомним, группа "Банд’Эрос" образовалась в Москве в начале 2005 года. В ее состав входили Батишта, успевший поработать со многими артистами российской хип-хоп сцены, Рада и Наташа, девушки, до этого выступавшие в различных музыкальных проектах, Игорь DMCB, диджей и танцор, и Руслан, танцор верхнего брейк-данса. С момента основания группы ее музыкальным продюсером, автором музыки и слов является Александр Дулов.

Команда прославилась в 2006 году благодаря композиции "Коламбия Пикчерз не представляет". Позже группа выпустила такие песни как "Я не люблю тебя", "Рублевка", "Про красивую жизнь". Рада Змихновская покинула группу зимой 2007 года. По некоторой информации, это было связано с переменами в ее личной жизни. Ей на смену пришла солистка по имени Таня.

По непроверенной информации, Рада это сокращенное имя. Полностью оно звучало как Родика. В девичестве ее фамилия – Крышмару. Рада окончила Московский гуманитарный университет. Во время учебы вышла замуж за однокурсника Александра Змихновского. Она участвовала во многих бизнес-проектах мужа. Свободно владела французским, испанским и осетинским языками.