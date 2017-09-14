Названа причина смерти певицы из группы "Банд`Эрос"

Представители группы "Банд`Эрос" рассказали журналистам о последних днях Рады Змихновской. Оказалось, у артистки случилось кровоизлияние в мозг.

На днях Рада Змихновская отправилась к приятельнице, которая живет в Калифорнии. В Америке у певицы случилось кровоизлияние в мозг. "Раду положили в больницу, пытались откачать, но ничего не помогло. Сегодня утром она умерла", – цитирует представителей группы Life.ru.

Ранее о смерти коллеги высказался певец Батишта. Он признался, что известие стало для него полнейшей неожиданностью, однако никаких подробностей он не знает. "Я получил эту информацию ночью, но она не проверенная", – отметил он.

После ухода певицы из коллектива Батишта долгое время не общался с ней. "Когда мы виделись в последний раз, она была в отличном состоянии и все у нее было хорошо, но это было достаточно давно. Но теперь это уже не имеет никакого отношения к делу", – заключил он.

Певица работала в группе "Банд`Эрос" с момента ее основания в 2005 году. Однако спустя два года покинула коллектив. По некоторой информации, причиной называлась беременность Рады. Однако действительно ли она родила, точно неизвестно.





Змихновская была одной из самых ярких участниц коллектива. Певица выделялась роскошными длинными светлыми волосами, которые предпочитала не убирать, а красиво распределять по плечам. Рада обладала великолепной фигурой и высоким ростом, что, впрочем, ничуть не умаляло ее красоты.