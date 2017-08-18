Особенная дочь Хакамады собралась замуж

Дочь известного политика Ирины Хакамады Мария Сиротинская и ее возлюбленный, атлет Влад Ситдиков рассказали свою историю любви. Оказалось, что молодые люди уже готовятся к свадьбе.

Они не скрывают серьезных намерений по отношению друг к другу. Бойфренд Марии признался, что собирается просить руки девушки.

Влюбленные стали одними из тех, кто решился на откровенный разговор с ведущими программы "Мужское и женское" на Первом канале Юлией Барановской и Александром Гордоном. Очередной выпуск передачи посвящен "солнечным" людям. Эфир уже увидели жители Дальнего Востока.

"Она очень веселая, мне нравится, как она громко смеется", – рассказал о своей избраннице Влад. Мария же считает бойфренда очень добрым и отзывчивым. "Любимый мой человек", – с нежностью призналась она.

Публикация от Evelina Bledans (@bledans) Авг 17 2017 в 9:13 PDT

Молодые люди уже познакомились с родственниками друг друга, которые, в свою очередь, одобрили их выбор. На вопрос Александра Гордона о том, когда же все-таки состоится свадьба, дочь Хакамады отвечать не стала. Она засмущалась, предоставив слово своему избраннику.

"Пока нескоро", – отметил Влад. При этом спортсмен собирается сделать предложение любимой. "Александр, вы многоуважаемый человек, опытный. Я хочу, чтобы вы стали моим сватом, потому что вы хорошо знаете маму Маши", – обратился парень к ведущему. Гордон откликнулся на его просьбу.

Мария также настроена на долгую совместную жизнь с Владом. "В планах у меня – создать хорошую семью, выйти замуж за своего любимого и быть с ним всегда вместе и иметь своих детей. Я хочу открыть свою фирму, я буду тоже зарабатывать деньги, обеспечивать свою семью и даже мужа", – заявила девушка.