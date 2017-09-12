Липницкая в Израиле потеряла связь с миром

Юлия Липницкая рассказала о решении уйти из спорта и о своем пребывании в клинике в Израиле. По приезде у фигуристки украли телефон, и она осталась без средств связи с миром.

Решение покинуть спорт Юлия Липницкая приняла с холодной головой. По словам фигуристки, на размышления у нее ушли месяцы. Юлия не скрывает, что радикальный шаг ей дался титаническими усилиями. "Серьезно, каждый день я засыпала и просыпалась с одной мыслью: что будет. Пока лежала в клинике, мы очень много работали с психологами, там сильные психологи, и они мне помогали составить жизненные приоритеты, которые касались здоровья, например. Мне приходилось серьезно задумываться над многими вопросами, потому что я была уверена, что восстановлюсь и вернусь в фигурное катание. В этом я была уверена, и все были уверены! Мама, тренер, все…" – рассказала Липницкая.

Фигуристка поведала о своем пребывании в израильской клинике, где проходила лечение от анорексии. "После первой недели пребывания в один из выходных у меня украли телефон, и, соответственно, оборвалась вся связь с миром. Это получилось абсолютно случайно, вследствие чего я долгое время не появлялась ни в Сети, нигде. И только сейчас я понимаю, для чего мне это было дано. Чтобы я реально задумалась, что происходит в моей жизни. Это сыграло очень важную роль", – подчеркнула спортсменка.

Конечно, Юлия в любой момент могла купить себе телефон, но решила этого не делать, видя в происшествии некий знак судьбы. "По сути, я оказалась в другой стране, где все говорили на другом языке, даже не на английском, без какой-либо связи с миром. Наизусть я знала только мамин номер. Потом все же купила себе дешевый телефон, чтобы элементарно звонить маме и родственникам. И все. Поэтому это время чем мне было еще заниматься, как только своим здоровьем и думать, что я буду делать после выхода из клиники", – объяснила Юлия.

Липницкая призналась, что больше всего в сложившейся ситуации ее пугала неизвестность. По словам спортсменки, у нее начиналась паника, едва она начинала думать, что ее ждет после завершения карьеры. "Когда я вернулась домой, то первую неделю сидела и думала: а дальше, а как начинать, а что делать? Неизвестность – это страшная вещь. С мамой я поговорила сразу, она меня поняла. Вместе мы решили, что раз новая жизнь, то новая жизнь", – цитирует фигуристку сайт ФФККР.

После ухода из спорта Юлия продолжает по инерции себя организовывать. "Когда появляется свободное время, а сейчас оно появляется гораздо чаще, сразу начинаю думать, чем его заполнить? Расписываю дела, чтобы не сидеть на месте. Когда день распланирован, то чувствую себя великолепно, стараюсь всюду успевать. А в выходной уезжаю на дачу", – поведала Юлия Липницкая.