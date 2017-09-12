Поседевшую Липницкую вынудили сказать о ее тяжелой болезни

Фигуристка Юлия Липницкая дала первое интервью после ухода из спорта. Спортсменка призналась, что у нее появились седые волосы из-за лжи, которая лилась с телевидения, и откровенно рассказала об анорексии.

Юлия Липницкая заявила, что, конечно, не полностью реализовала себя в спорте, и важную роль в этом сыграли проблемы со здоровьем. "После того, как был озвучен мой диагноз, мне стали писать, спрашивать, зачем я это сделала? Но даже если бы я сама не сказала, то информация все равно бы просочилась. Анорексия – болезнь 21 века, она встречается достаточно часто. К сожалению, с ней справляются не все. Я посчитала, что ничего такого нет, если я открыто об этом скажу. Единственное, о чем сожалею, что не сделала этого раньше, потому что всё продолжалось уже не первый, не второй и не третий год…После Cup of Russia я пришла домой, сложила коньки в шкаф и с тех пор их не видела. Больше меня не тянет на лед. В январе уехала в клинику. Вот и вся история", – рассказала Липницкая.

Фигуристка призналась, что тяжело переносила гнет популярности, который обрушился на нее после Игр в Сочи. А когда появилась информация о ее уходе из спорта, то шумиха вокруг ее имени лишь возросла. Это привело к огромному количеству лживой информации, которую Юлия выразила желание опровергнуть.

Липницкая накинулась с критикой на Первый канал. "абсолютно все было фальшью. Когда я спросила у редакторов: "Как вы допустили ее выход в эфир?", мне ответили: "Но вы же не опровергли всей информации лично, поэтому это может быть правдой". Начнем с передачи, после которой мама поседела, да и у меня прибавилось седых волос, зато у создателей шоу все хорошо – рейтинги высокие. Так вот, на этой передаче был человек с говорящей фамилией Занозин. Этот человек утверждал, что я поступила в МГУ, и это достоверная информация. Но у меня поступление в университет только в планах, если, дай Бог, все сложится. Только через год я планирую сдавать туда экзамены", – отметила фигуристка.

Юлия высказалась о человеке, который "кочует" из программы на программу, называя себя ее отцом. Спортсменка заявила, что этот мужчина не имеет к ней никакого отношения, и назвала его откровенным мошенником. "Что касается моего отца, я прекрасно знаю, кто он и где он живет. Поэтому я предупреждаю: если подобные случаи повторятся, на каналах будут появляться мои "папаши или родственники", одержимые желанием пропиариться за мой счет, то встретимся с ними в суде", – пригрозила спортсменка.

В заключение Липницкая поделилась своими планами на будущее. "Больше всего мне хочется найти себе дело, которым будет интересно заниматься в жизни. Сейчас я нахожусь на перепутье, потому что много предложений, разных вариантов, проектов… Но я не могу и не хочу прийти куда-то, чтобы просто посидеть в роли свадебного генерала. Я хочу участвовать сама, заниматься тем, чтобы мне самой было максимально интересно, а без учебы это не получится. Поэтому сейчас у меня на первом месте учеба. Я активно занимаюсь английским языком с репетиторами. В ближайшее время сосредоточусь на учебе, а там будет видно", – цитирует Юлию Липницкую сайт ФФККР.