Джигурда поглумился над уволенной командой Малахова

Артист Никита Джигурда открыто позлорадствовал над уходом команды "Пусть говорят" с Первого канала. Он уверен, что коллег телеведущего Андрея Малахова настиг бумеранг кармы.

Судя по всему, Джигурда был сильнее других рад увольнению сотрудников Первого канала, которые работали над созданием передачи "Пусть говорят". Артист неоднократно жаловался на коллег Андрея Малахова в социальных сетях.

Уходу команды "Пусть говорят" Джигурда посвятил стихотворение. Своим творчеством он поделился с подписчиками на личной странице в Instagram. "Старая стая "Пусть говорят" / Выливала лжи и дерьма яд, / За это и уволена была! / Бумеранг КАРМЫ поймала! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред)", – пишет артист.

Публикация от НИКИТА ДЖИГУРДА (18+) (@instadzhigurda) Авг 12 2017 в 10:27 PDT

Примечательно, что снимок оценили менее сотни человек. На момент публикации статьи под ним был лишь один комментарий. "Ну и поделом, учитываются тот пресс что они устроили, так и до самогубства могли довести, так они ещо легко отделались", – пишет один из пользователей сети.

Отметим, что отношениям с командой "Пусть говорят" Джигурда посвятил сразу несколько постов. По его словам, передача есть не что иное, как "подлая нажива на промывании человеческих бед".

Публикация от НИКИТА ДЖИГУРДА (18+) (@instadzhigurda) Авг 5 2017 в 12:46 PDT

Как писали Dni.Ru, кандидатуру Джигурды рассматривали на замену Малахову в шоу "Пусть говорят". Сам артист назвал сообщения об этом "фейком".