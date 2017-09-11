Почему Маша Малиновская осталась без друзей

Маша Малиновская открыто рассказала о том, что у нее были проблемы с алкоголем. Однако телеведущая сумела взять себя в руки, вследствие чего у нее практически не осталось друзей, которые ее "тянули вниз".

Сегодня, 11 сентября, в России отмечается День трезвости. В рамках события известная телеведущая, диджей и модель Маша Малиновская решила откровенно рассказать о том, как страдала от алкоголизма, и способе борьбы с зависимостью. Для начала телеблондинка объяснила, почему стала выпивать. дело в том, что в ее жизни наступил непростой период, когда навалились проблемы и усталость.

"Могла выпить вина. Но мне одновременно повезло и не повезло: я сильно поправляюсь от горячительного – начинаю много есть. А как человеку публичному мне необходимо выглядеть сексуально и привлекательно. Это никак не вязалось с лишним весом и "разобранностью" по утрам. Я выходила из формы – и физически, и экономически", – призналась Малиновская.

Однако в один момент Маша поняла, что ей невыгодно "расслабляться", ведь она сама себя содержит. "Считаю, что лучше лишние лубутены, чем лишние килограммы! Конечно, чтобы отказаться от вредной привычки, надо чем-то жертвовать: у меня сейчас почти нет друзей. Пришлось порвать с большим количеством людей из прошлой жизни, они тянули на дно. Остался узкий круг знакомых с правильными приоритетами", – цитирует телеведущую Starhit.

Публикация от Маша Малиновская (@malinovskaya_tv) Авг 3 2017 в 12:53 PDT

В итоге, в настоящее время Маша Малиновская совсем отказалась от алкоголя. "Раньше я еще увлекалась косметологией, в 90-е ставили всякие непонятные филеры, а они сильно притягивают воду, моментально отекаешь. Поэтому проще совсем не пить, чем просыпаться китайским пчеловодом", – заключила Малиновская.