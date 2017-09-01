Ноги Рудковской стали похожи на гусиные лапки

Продюсер и супруга знаменитого фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская предстала в неожиданном образе. Она сочетала ботфорты ярко-апельсинового цвета с фисташковой мини-юбкой.

Снимком светская львица поделилась на своей страничке в Instagram. Однако далеко не все оценили новый лук Рудковской. "Сапоги ужас", "Не красиво", "Ужас", "Апельсиновые сапоги(", "Яна,сколько метров длиной эти сапоги?", "Ого, на рыбалку такие хочу", "Сапоги неплохие, но сочетания цветов убийственное", "Может, это и дорого, но совсем некрасиво", – написали критически настроенные подписчики.

Обрушились фолловеры и на Янины ноги. "Гусиные лапки!", – такая ассоциация пришла в голову одному из них. "Как палки ноги", – заключил другой.

Отметим, пользователи Сети не раз критиковали фигуру Рудковской, считая, что она слишком сильно похудела: "Яна очень нравятся фото, где вы в платьях, но это некрасиво. Это уже дистрофия, не ужели не видите?". " Мочалка сухая", – обозвала известного продюсера одна из дамочек.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) Сен 1 2017 в 8:57 PDT

И все же, не все настроены к фигуре Яны критично. Многие по-доброму завидуют ей, считая ее нынешние формы идеальными. "Просто супер! Очень сильно похудела! Молодец! Нам бы так выглядеть в 40 лет!!!", "Секрет идеальной фигуры расскажите мне, пожалуйста", "Классно выглядите", "Вы красотка", – одарили комплиментами Рудковскую подписчики.

Напомним, ранее стало известно, что 15 сентября в одном из столичных храмов состоится венчание Яны и Евгения. Церемония обещает стать неслыханно шикарной, что, резкое неприятие у общественности.