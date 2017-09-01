Озверевший муж-дебошир приставил нож к лицу звезды "Дома-2"

Вика Берникова намерена его посадить в тюрьму. Ведь ее жизнь превратилась в ад.

Вика Берникова приходила на "Дом-2" несколько раз. В 2010-м ее привлекал Тигран Салибеков. После неудачных попыток построить отношения с ним Виктория часто меняла свои симпатии – то ей нравился Сергей Ермаков, то Евгений Кузин, то Алексей Самсонов. Прочные отношения девушке построить так и не удалось, и, в мае 2011 года на женском голосовании Викторию выгнали из программы. В 2014-и Берникова снова попыталась построить любовь – пришла на шоу Илье Григоренко.

Но мужем ее стал Леонид. Правда, семейная жизнь не была счастливой – супруг изводил Вику ревностью, и та решила развестись. Но у спутника были иные планы – после разрыва он стал преследовать Берникову, следовал за ней по пятам. "Он нашел меня и в Анапе. Устроил очередной скандал! Это был настоящий ад, – рассказала Вика. – Леня угрожал мне, приставлял нож к лицу. Я была в ужасе. Потом украл у меня телефон и стал выкладывать на моей странице наши совместные фотографии. Кроме того, на улице он мог сыпать угрозами в адрес обычных прохожих. После этой ситуации его забрали в КПЗ".

"Тогда он мог реально угодить в тюрьму, но я бы не хотела, чтобы отец моего ребенка находился за решеткой, поэтому изменила показания", – пояснила Вика. Сейчас мужчина находится на свободе, но бывшая жена терпеть его выходки больше не намерена. "Если Леня продолжит мне угрожать, я посажу его!" – цитирует звезду "Дома-2" журнал "Мир реалити-шоу".