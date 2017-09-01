Какими были школьниками Маршал и Клявер
Александр Маршал, певец:
– Для меня поход в школу стал чудовищным стрессом, ведь моя свободная жизнь заканчивалась. В школу я пошел – страшно сказать! – в 1964 году. Но до сих пор помню, как кололся синий пиджак, как мы писали на уроках простым карандашом. И только когда буквы начинали получаться ровными, учительница позволяла нам начать писать чернильной – не шариковой! – ручкой. Больше всего я любил уроки физкультуры и химии, по ним у меня были "пятерки". В остальном же учился я посредственно. И всегда не мог дождаться окончания уроков, чтобы пойти играть в школьный ВИА, который организовался в старших классах.
Денис Клявер, певец:
–Школу я больше воспринимал не как источник знаний, а возможность пообщаться. Я вообще был очень компанейский товарищ, поэтому последние недели августа места себе не находил – так хотелось скорее вернуться к своим пацанам, ну и заценить, как похорошели девчонки за лето. Даже в старших классах я ждал первосентябрьскую линейку с приятным волнением. А сегодня за партой сидят уже мои дети. Правда, уроки я не проверяю, с ними мама занимается.
Тина Канделаки, телеведущая:
– У школы было так много плюсов... Раз в году можно было переговорить с Дедом Морозом... И, вообще... Наталья Николаевна, Римма Эрастовна, я про Вас помню и скучаю... В школе было хорошо. Только в этот прекрасный период жизни про вас так много думают окружающие и искреннее желают вам хорошего...
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