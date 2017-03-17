Костюшкин ушел от Клявера из-за ревности

Музыкант рассказал о большой любви, которая закончилась. Но он смог найти себя и реализоваться.

Сегодня песни нового проекта Стаса Костюшкина A-Dessa звучат, что называется, из каждого утюга. И у лидера коллектива есть этому объяснение. "Проект A-Dessa cделан исходя из всех плюсов и минусов группы "Чай вдвоем". И мне, конечно же, сегодняшний образ ближе и удобнее, – говорит Костюшкин. – "Чай вдвоем" был создан, когда Денису (Клявер, второй участник коллектива. – Прим. ред.) было 19, мне – 23, и через 20 лет нужно было придумать что-то серьезное, я предложил смену амплуа. Тогда была песня "Фая, нет вайфая", но Денис всегда достаточно ревностно относился к написанию музыки, он не воспринял, если кто-то пишет музыку за него. И то, что я предложил, он воспринял с небольшим энтузиазмом".

"Я чувствовал, что публике это надоело и надо придумать что-то новое и интересное, – продолжает Стас. – Тогда я понял, что дерево под названием "Чай вдвоем" – вековой дуб. Он будет плодоносить, но расти уже никогда не будет. А без роста тяжело существовать. Поэтому я пошел своим путем, Денис – своим или остался там же".

Артист признался, что изначально создал группу для того, чтобы доказать первой супруге свою перспективность. "У меня была большая любовь, которая закончилась, а коллектив стал неплохо функционировать: тогда мы уже много выступали, зарабатывали первые неплохие деньги. Кстати, для Дениса, как мы потом выяснили, это тоже было необходимо, чтобы доказать своим недоброжелателям, что он многое может", – цитирует Костюшкина журнал "N-Style".