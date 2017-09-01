55-летняя Андреева поразила болезненной худобой

Известная телеведущая Екатерина Андреева выложила в Сеть несколько снимков, которые заставили волноваться поклонников. Дело в том, что на фото она выглядит намного более худой, чем на экране.

На кадрах звезда новостных эфиров одета в длинную яркую юбку клеш и белую обтягивающую футболку. "Первый день осени, и порывы ветра развевают наши платья и мысли. Не сопротивляться течению мира, искать свои личные потоки, понимать, что мир любит тебя, и любить его в ответ – это путь к здоровью, молодости и встречам с теми, кто Вам действительно нужен", – подписала телеведущая пост.

Однако снимки Андреевой вызвали у пользователей Сети беспокойство. "Какая у вас болезненная худоба, Катя! Вы здоровы? Волнуемся и любим", – испугался за любимую ведущую один из поклонников.

"Как-то в пиджаке в новостях совсем по-другому кажется, +5 кг как минимум", – отметил другой. А третья сравнила Андрееву с легкоатлетом – из-за широких плеч и бицепсов, которые показались подписчице большими.

Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official) Сен 1 2017 в 2:41 PDT

Некоторым телезвезда напомнила цыганку в цветастой развевающейся юбке. "Просто какой-то "Табор уходит в небо"! Цыганка Катерина", "Кармен", – прокомментировали подписчики.

Но все же большинству снимки Екатерины понравились. Поклонники отметили красивый фон и "завораживающую" атмосферу фото. Многим пришлись по душе философские слова ведущей.