Екатерина Андреева носит на руках 34-летнюю дочь

Ведущая новостей на Первом канале Екатерина Андреева опубликовала в соцсети Instagram совместное фото с дочерью. На это снимке 55-летнюю журналистку запечатлели с 34-летней Натальей на руках.

"Сначала мы их носим. Потом – они нас", – написала в соцсети телеведущая. Сразу же после этого она отметила, что "стадию, когда мы их еще можем носить, надо продлевать любыми способами". В то же время она подчеркнула, что не стоит путать ношение ребенка с его "сидением на шее с завязанными (бантиком. – Прим. Ред.) ногами".

Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official) Авг 9 2017 в 11:10 PDT

Примечательно, что на опубликованном фото Екатерина Андреева внешне похожа больше на подругу дочери Натальи, чем на ее мать. Телеведущая следит за своим внешним видом и выглядит гораздо моложе своего реального возраста. "Вы как сестры или подруги! Как будто время безвластно над вами!" – написал в комментариях к фото пользователь gulviraorazmet.

Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official) Авг 2 2017 в 9:44 PDT

Многие подписчики Екатерины Андреевой всерьез озаботились тем, как журналистка в 55 лет может держать свое тело в отличной форме. Сама журналистка уже кратко ответила на этот вопрос. "Спорт, правильное питание, позитивный настрой и любовь к миру – это залоги здоровья, удачи и прочих приятных бонусов", – написала она под фотографией с Натальей.

Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official) Июл 23 2017 в 12:01 PDT

Отметим, что некоторые пользователи, удивившись физической форме Екатерины Андреевой, поинтересовались силой ее дочери. "То, что Вы можете не удивительно, а может ли дочь?)" – написал shiryaevay. "А зачем ей это. Я ей повода меня таскать не даю", – уклончиво ответила телеведущая.

Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official) Июн 21 2017 в 5:44 PDT

Напомним, ранее Екатерина Андреева опровергла слухи о том, что она сохранила свой внешний вид с помощью пластических хирургов. В конце мая 2017 года она опубликовала видео, на котором она запечатлена на косметологическом кресле со множеством иголок на лице. "Это наш с доктором Игорем Николаевичем ответ на все враки о пластике, ботоксе и прочем", – написала она в Instagram. "Мои 300 иголок как 300 спартанцев – охраняют мое лицо от всего, про что лгут", – пошутила она.

Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official) Май 26 2017 в 9:42 PDT

Как ранее писали Dni.Ru, телеведущая занимается спортом и йогой. Для того, чтобы держать себя в форме, журналистка установила наиболее полезный режим сна и рацион питания. Екатерина Андреева не ест и не пьет после семи вечера, завтракает кашей и ягодами, натощак выпивает стакан воды комнатной температуры.