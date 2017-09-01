Джоли с задорными сосками представила серьезный фильм
Анджелина Джоли представила критикам свою новую работу – фильм "Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи". Для Голливудской ассоциации иностранной прессы была организована пресс-конференция, в которой приняла участие Анджелина, не только снявшая, но и продюсировавшая картину.
Отметим, что драма основана на реальных событиях: она повествует о времени правления партии Красных кхмеров в 1970-е в Камбодже, когда погибли миллионы мирных жителей страны. Для презентации такого серьезного фильма Анджелина выбрала закрытое простое белое платье ниже колен, которое дополнила туфлями на шпильке телесного цвета и неброскими аксессуарами. Завершали образ распущенные волосы и яркая помада.
Общественность весьма неоднозначно отнеслась к внешнему виду Джоли. В частности, благодаря стараниям фотографов (а возможно, и самой Анджелины) любой желающий смог разглядеть соски голливудской дивы. Тонкая ткань не смогла скрыть анатомическую особенность актрисы. Пользователи Сети немедленно прокомментировали это обстоятельство, а некоторые возмутились тому, что столь "серьезный" фильм Джоли презентовала со "сверкающими" сосками.
"как египетская мумия, которой прилепили пластиковую грудь!", "Не, режиссер серьезного фильма, представляет фильм с светящимися сосками, как отнестись серьезно?", "Джоли похоже не понимает что освещать серьезную тему нужно не своими сосками", "Соски задорные, если б не на таких огромных буферах – было б не так плохо, придавали б пикантности) А так кажется что она ими тебе глаз выколет)))", – прокомментировали фотографии Джоли русскоязычные пользователи Сети.
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