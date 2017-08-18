Джоли и Питт попали в новый скандал

Анджелина Джоли и Брэд Питт оказались втянутыми в судебное разбирательство с дизайнером интерьеров Одиль Судан, которая подала в суд на экс-супругов. Звездная парочка отказались признавать за ней авторство по освещению виллы в Провансе.

Над проектом для Джоли и Питта дизайнер трудилась несколько лет. В апреле этого года суд Парижа удовлетворил ходатайство Одиль Судан и обязал супругов выплатить ей 565 тысяч евро за оказанные услуги.

Помимо этого, из-за разбирательства с голливудскими актерами, дизанер пострадала морально. Шумиха вокруг громкого скандала ударила по репутации дизайнера. Клиенты не хотели связываться со специалистом по интерьерам, втянутым в судебные передряги.

Публикация от Angelina Jolie (@angelinajolieofficial) Авг 3 2017 в 1:06 PDT

Поэтому суд принудил Джоли и Питта выплатить компенсацию в размере 60 тысяч евро. Теперь Судан собирается отсудить свое право на созданный ею проект по благоустройству виллы. При освещении имущества бывших возлюбленных указывалось, что над дизайном вилы работала не Судан, а ее подчиненная на тот момент. Дизайнер сочла данные заявления оскорблением и начала новый судебный процесс.

Одиль Судан рассказала, что семь лет назад, когда она впервые приехала в Мираваль, звездная чета не заключала с ней контракт, но договорилась работать на устных началах. Она получала от актеров деньги по выставленным ею счетам, однако через некоторое время все переигралось. Джоли и Питт перестали ей платить и требовали закончить работу. Судан осталась без средств и была вынуждена закрыть свою дизайнерскую студию, – сообщает АН.

Публикация от Brad Pitt & Angelina JoliePitt (@brangelinaofficial) Авг 6 2017 в 11:59 PDT

Напомним, одна из самых красивых голливудских пар заявила о разводе в сентябре прошлого года. Джоли и Питт поженились в августе 2014-го, прожив до этого вместе 10 лет. У них шестеро детей: трое приемных и трое биологических. Инициатором развода стала Джоли, указав в качестве причины "непримиримые разногласия" с супругом.