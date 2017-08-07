Кто встал между Абрамовичем и Жуковой

Средства массовой информации наперебой транслируют подробности расставания олигарха с супругой Дарьей Жуковой. Одной из предполагаемых причин развода является роман Абрамовича с балериной Мариинского театра Дианой Вишневой.

Еще в начале сентября 2014 года в прессе появились слухи о романе миллиардера с примой-балериной Мариинского театра Дианой Вишневой. Однако, пресс-секретарь Роман, Джон Манн, в интервью одному из российских изданий назвал эту информацию "полным бредом" и "очередной выдумкой желтой прессы". Отец балерины, Виктор Вишнев, также опроверг возможные близкие отношения дочери с женатым предпринимателем, назвав все это "глупостями".

Сегодня в Facebook появилась совместная фотография Романа и девушки, напоминающей ту самую балерину. Интернет-пользователи уверены, что с самого начала было понятно – слухи о новых отношениях Абрамовича не безосновательны.

"Изначально это было ясно, что правда", "Да, о том, что Рома по-черному гуляет всегда ходили слухи", – написали интернет-пользователи под тем самым фото. Отношения Абрамовича и Вишневой вовсю обсуждали в светской тусовке после того, как они познакомились на закрытом ужине, после чего миллиардер выступил спонсором одного из проектов балерины.

Публикация от NewsStock (@news__stock) Авг 7 2017 в 4:46 PDT

Пользователи соцсетей также полагают, что светская львица Жукова могла закрутить роман с журналистом Дереком Бласбергом. Как отмечает "Ридус", ранее девушка неоднократно приходила с Бласбергом на модные вечеринки, а в декабре прошлого года в Instagram нью-йоркского журналиста Дерека Бласберга появилось фото, на котором он запечатлен в красной пижаме в горошек и в гольфах. Рядом с ним – Дарья Жукова в красном топе, черной юбке и полосатых гольфах.

Это не первый раз, когда девушке приписывают отношения на стороне. До Бласберга Жукову подозревали в романе с бывшим бойфрендом Хайди Клум, Вито Шнабелем. По версии итальянского таблоида Chi, основанной на полученных снимках, между Шнабелем и Жуковой был роман, однако представители Абрамовича заявили, что фото поддельные.

"Полагаю, что причиной расставания Абрамовича и Жуковой могла быть небольшая интрижка Романа на стороне за прошедшие полутора года, или как следствие охлаждения в отношениях. Об этом сигнализирует его гороскоп. Вообще, связями на стороне были охвачены оба, и у Дарьи есть указания на адюльтер, который еще может быть актуален до весны следующего года. В 2018 году потери и неудачи могут преследовать Абрамовича дальше. Конфликт может возникнуть из-за детей и давления на него от влиятельных структур, судебных инстанций. Только в 2021 году Романа ждут серьезные отношения, снижение напряжения от стресса, и новые яркие чувства", – поделилась прогнозами астролог Марина Невская.

Публикация от Марина Невская (@vipastro) Авг 7 2017 в 5:21 PDT

Адвокат Александр Добровинский уверен, что громкого развода и бесконечных судов бывшим супругам удастся избежать, поскольку, руководствуясь прошлым неудачным опытом, Абрамович заключил свадебный контракт. Абрамович также подарил Жуковой немало недвижимости, в том числе особняк в Колорадо, где ее соседями стали Синди Кроуфорд, Кевин Костнер и Джек Николсон. Помимо драгоценностей, вилл и коллекций модных домов, Роман преподносил Дарье предметы искусства – например, скульптуру "Венецианка", автором которой является сам Альберто Джакометти.