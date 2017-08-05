Сергея Зверева закидали навозом
Происшествие случилось на дороге. Судя по всему, испортили день Звереву коровы.
"Девки делают кросс, обогнали нас, обгадили, обкидали навозом. Звезда в шоке!", – написал он под видеороликом на своей странице в социальной сети Instagram. Подписчики оценили чувство юмора Зверева.
"Хорошо вас на родине встречают, молодцы", – шутит один из комментаторов. "Здесь природа, свежий воздух и бегающие коровы, не жизнь а романтика", – поддерживает другой.
Напомним, недавно Сергей Зверев решил отправиться на родину. Звезда гостит у родителей в Иркутской области.
"Я дома. Прощай талия. Пироги, омуль, позы, домашняя еда..." – подписал он одну из последних фотографий в социальной сети Instagram. Подписчики похвалили Зверева за откровенность. "Редко кто из звезд вот так, без стеснения, показывает где он родился, и возвращается домой, и не стесняется своего места рождения, если это не Москва, конечно, вы молодец!", – написал один из комментаторов.
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