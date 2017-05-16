Молодая жена не дает развода Сергею Звереву

Поющий стилист рассказал о семейных перипетиях. Он мечтает стать дедушкой. Хотя с племянниками он себя давно им ощущает.

Сергею Звереву скоро исполнится 54 года. Но по нему этого не скажешь! "Я недавно написал хит "А мне под ср***ку" лет. Нереальная бомба. Я ее одной артистке сначала хотел предложить, но потом подумал-подумал и решил сам петь. Какая разница, кто и что скажет после этого. Все и так знают, что мне 90. Вообще, я себя всегда чувствовал старше. Даже в 18 думал, что мне вдвое больше", – уверяет Зверев.

Он признается, что уже давно готов стать дедушкой: "Почему бы и нет? Моя двоюродная сестра четыре года назад родила сына. Я, когда с ним играю, уже чувствую себя дедушкой". Появление собственных внуков тоже, видимо, не за горами.

Сегодня сын парикмахера 23-летний Сергей Зверев – младший состоит в отношениях с женщиной много старше его. У стилиста на нее свои виды: "Может, она научит его чему-нибудь приличному. Девушки, которые были у него раньше, мне не нравились. Он с ними курил, бухал".

Но новому браку юноши мешает одна мелочь – Зверев-младший пока официально женат на другой. Они жили вместе всего несколько месяцев, а потом разъехались. "Прошло почти два года, а он до сих пор не разведен, – сокрушается пребывающая в вечном шоке звезда. – Я не знаю, почему так происходит! Она ему не дает развод!"

В интервью газете "Зажигай!" Сергей Зверев назвал сына непредсказуемым. Хотя такое определение больше бы подошло для самого эпатажного отца. Его считают одним из главных фриков в шоу-бизнесе.