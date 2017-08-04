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Катя Жужа из "Дома-2" вернулась к Олегу Майами

Катя Жужа. Фото: instagram.com/katyajuja555
Ведущая телепроекта "Дом-2" Катя Жужа возобновила романтические отношения с Олегом Майами. Целующаяся парочка была замечена в аэропорту, когда Олег провожал возлюбленную в Дубай.
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Подопечный Макса Фадеева все чаще стал заливать в Сеть фотографии с "тайной возлюбленной". Олег даже обратился за помощью к поклонникам, чтобы те помогли ему выбрать букет. Звезда шоу "Голос" скрывала лицо незнакомки, но поклонники Майами сразу узнали в ней 29-летнюю Жужу. 

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Журналисты издания Super застали молодых людей в аэропорту. Олег проводил Катю с ее дочерью Николь до регистрационной стойки, помог донести сумки и нежно поцеловал на прощание. 

Ведущая обосновалась в Эмиратах и поделилась с подписчиками фото и видео с отдыха. Судя по подписи к последнему посту, Катя спонтанно решила отправиться в жаркую страну.

"Как я тут оказалась? Вчера, пока я стояла в пробке, я поняла, что не могу находиться в Москве по абсолютно банальной причине – тут так скучно летом. Стоим с Николь в пробке, путь держим в ресторан. В тот самый, на воде. Я ей говорю: "Николь так скучно тут, может куда-нибудь с тобой улетим?". Она говорит: "Ну раз мы получили Американскую визу, давай либо в LA, либо в Дубай". Я: "Ник, в LA мы вообще никого не знаем. Прилетим и будем тупить". Она: "Согласна. Давай тогда в Дубай! Звони друзьям (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – рассказала она о незапланированной поездке.

Напомним, что отношения Кати и Олега начались в рамках проекта, где молодой человек находился в паре с Варварой Третьяковой. Майами утверждал, что с Жужей его связывает только дружба, но скрыть роман от участников и ведущих так и не удалось.

Автор: Василиса Моргунова4 августа 2017, 12:37
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