У онкобольной любовницы попа из "Дома-2" выросла жуткая борода
От былой красоты 24-летней участницы реалити-шоу "Дом-2" Олеси Лисовской не осталось, кажется, и следа. Теперь ее изящное тело покрыто густым волосяным покровом, а на лице выросла чудовищная борода!
Проблемы начались год назад, когда у Олеси отказали ноги. "Не могла ходить, – вспоминает она. – Папа заставил сдать кровь". Выяснилось, что у девушки онкология.
После курса лечения казалось, что рак отступил. Но сейчас Леся стоит перед выбором. "Пью гормональные – месячные идут и волосы на теле почти не растут, но чувствую себя фригидной, пропадает иммунитет, из-за чего прогрессирует онкология. А если отказываюсь от гормонов, то зарастаю волосами и пропадает менструация, – рассказала Лисовская. – Когда появились баки, как у Пушкина, старалась скрывать под волосами".
Всему виной – страшный гормональный сбой, спровоцированный онкологией. Любовник Лисовской – поп Вальтер Соломенцев, который ради нее бросил жену с кредитами и сбежал на "Дом-2", – рассказал, что из-за гормонов у Олеси выросла борода, а также небольшие волосы на животе и груди. Поэтому девушка ведет себя скованно в постели.
Как уверяет журнал "Мир реалити-шоу "Дом-2", волосы у Олеси расти не перестанут, но с помощью лазерной коррекции можно будет сделать их менее жесткими и густыми.
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