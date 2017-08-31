Дочери Толкалиной пригрозили убийством

Актриса Любовь Толкалина просит помощи у поклонников. Цыганка заставила ее дочь угрозами и давя на жалость взять бездомное животное.

"Спасите!!! Возьмите котенка! Добрым людям – в добрые руки!.. Пожалуйста! Заберите! Граждане! Сама привезу!!" – написала знаменитость на своей страничке в Instagram. Актриса подробно описала сложившуюся ситуацию.

"Машу сегодня наградили у метро "Боровицкая" вот этой жиличкой. Традиционно. Цыганка, золотые зубы, бери, иначе убью, прямо на глазах у тебя убью... и Мари (моя дочь!) со свойственным ей христианским непротивлением и готовностью делиться последним с первым встречным... приняла вызов..." – поделилась Толкалина. Фолловеры актрисы сразу отреагировали на крик души.

Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba) Авг 30 2017 в 2:44 PDT

"Ужас какой все эти манипуляторы – спекулянты (( они вот и играют на человеческих чувствах", - посочувствовали Любови. Многие согласились приютить котенка. "Люба!!! Отдай мне!!!", "Везите, Любочка, без проблем! Примем и любить будем!", "Люба, привезите, плиз! Я подружу ее со своими птичками. У меня в жизни все не так, как хочется, обожаю кошачью породу, а завели птичек", – пишут поклонники артистки.

Некоторые посоветовали Любе оставить животное у себя. "Котенок так органично вписался в вашу атмосферу, Любовь и Мария... подумайте еще раз, прежде чем решите отдать. Может, есть вариант оставить для себя?", "Этому котенку так с вами хорошо...", "А говорят, если сама кошка к вам пришла, нельзя выгонять", "Оставьте себе! Будет чудесный дружок", – считают комментаторы.