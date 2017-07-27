Киркоров помог Эмину уговорить Пугачеву

В Баку стартовал второй музыкальный фестиваль "Жара". Эмин – основатель и его идейный вдохновитель – пригласил более сотни самых топовых артистов выступить на берегу Каспийского моря. Но хедлайнером, безусловно, станет Алла Пугачева. Корреспондент Dni.Ru отправился посмотреть на легенду.

Эмин признался, что соблазнить Примадонну приехать в Азербайджан было непросто. "Я знал, что Пугачева отказывается от всех предложений, не дает концертов и не летает самолетом, но решил идти ва-банк, – рассказал певец. – Я напросился к ней в гости в деревню Грязь, поиграли вместе с Максимом Галкиным с ее детьми. А потом, когда сели за стол, выпалил: "Алла Борисовна, спасайте! Не дайте упасть в терновый куст".

Пугачева долго думала, но Эмин, по его признанию, подключил тяжелую артиллерию. Филипп Киркоров, выступавший на "Жаре" год назад, уверял бывшую жену, что в Баку все организовано дорого и с размахом, а руководитель "Русского радио" Сергей Кожевников помог ей с репертуаром.

В итоге 29 июля Алла Пугачева и сама выступит, и послушает, как ее бессмертные хиты исполняют молодые звезды. Александр Панайотов, например, споет "Любовь, похожая на сон", а Глюко'Za – "Прости, поверь".

Пугачева уже много лет принципиально не летает самолетом. Но ради участия в "Жаре" изменила своему правилу. Как говорят, из Москвы в столицу солнечного Азербайджана артистка прибудет на частном самолете, который ей предоставил Эмин. А после концерта она на нем же улетит в Юрмалу, где сегодня с нянями находятся ее дети.

"Пугачева много лет не была в Баку, поэтому, думаю, ей интересно будет посмотреть, как изменился и похорошел город", – улыбается Эмин.

