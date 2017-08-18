Чем Первый канал заменит закрытые передачи

Большие перемены грядут в формате вещания Первого канала. В Сети озвучили обновленный вариант эфирной сетки главной кнопки страны.

За последние недели на главном телеканале страны произошли колоссальные изменения. Его покинул Андрей Малахов, следом ушел Александр Олешко, затем – Тимур Кизяков, завершилась и история программы Юлии Меньшовой "Наедине со всеми".

Эфирная сетка Первого обновилась. Например, Максим Галкин будет вести шоу "Гипноз". На глазах у всей страны героев станут вводить в гипноз, чтобы получить откровенные ответы на вопросы. Дирекция предупредила, что "желтизны" ждать не стоит – передача серьезная.

Также супруг Примадонны станет ведущим проекта "Старше всех" о пожилых людях, не лишенных талантов. Кстати, по данным Life.ru на это место претендовал Дмитрий Хрусталев.

В эфире Первого появится программа "Короли фанеры". Участники будут исполнять песни, не совсем характерные для их формата. Главная задача – как можно более точно спародировать оригинальный голос. У руля шоу будет Яна Чурикова – предполагается, что она придаст программе "оттенок" MTV. Ведущими станут Павел Прилучный с Яной Кошкиной.

Татьяне Арно досталась роль ведущей "Афиши". Она будет рассказывать о спектаклях, кинопремьерах, выставках и прочих событиях культурной жизни страны. В каждом выпуске Арно будет интервьюировать одного из звездных гостей.