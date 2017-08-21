Садальский назвал преемника Малахова

Скандально известный актер и звездный блогер Станислав Садальский разоткровенничался с подписчиками. Так, артист назвал имя преемника Андрея Малахова в передаче "В субботу вечером".

Если уже наверняка известно, что Андрея Малахова в ток-шоу "Пусть говорят" заменил экс-ведущий новостей Дмитрий Борисов, то кто стал его преемником в передаче "В субботу вечером" пока точно неизвестно. Однако интриге, возможно, уже пришел конец.

Ситуацию прояснил скандально известный актер, блогер Станислав Садальский. На своей официальной страничке в социальной сети "Живой журнал" артист оставил весьма однозначное сообщение на этот счет.

"30 августа на первом канале пойдет новая запись "В субботу вечером". Мечтала место Малахова занять Юля Меньшова, но... пролетела фанерой- наедине со всеми. Пока это страшная тайна , кто это будет субботним ведущим))) Но вам скажу... " – написал Садальский.

По заявлению Станислава, место Андрея Малахова на шоу "В субботу вечером" займет Дмитрий Шепелев. Якобы к его кандидатуре склоняется генеральный директор Первого канала Константин Львович Эрнст. "скорее всего К.Л. склоняется к Шепелеву", – написал Садальский по секрету всему свету. Отметим, что пока ни сам Дмитрий Шепелев, ни Андрей Малахов не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.

Публикация от Станислав Садальский (@stassadal) Авг 17 2017 в 3:57 PDT

Между тем певец и музыкант Юрий Лоза высказался об уходе Андрея Малахова с "первой кнопки". Исполнитель высказался в свойственной ему категоричной манере. "Смена ведущих на различных каналах ничем абсолютно не была чревата для самих каналов. На том же "Время покажет" сколько раз менялись ведущие, и что-то изменилось? Ничего не меняется от того, что один человек задает вопрос или другой. К Малахову все привыкли, но точно так же привыкнут к другому ведущему. Вот если бы Малахов был создатель программы, тогда другое дело. Например, заменить Лозу никто не может, потому что никто не может написать то, что сделал Лоза. Профессия ведущего не требует ничего кроме умения складывать слова в предложения и озвучивать то, что тебе говорят в ухо", – заявил Юрий Лоза в эфире радиостанции "Москва FM".