Фадеев рассказал о родах Савичевой

Максим Фадеев объявил о том, что его подопечная, популярная певица Юлия Савичева родила дочь. Причем продюсер настолько счастлив за артистку и взволнован, что даже повторился.

Радостной новостью с общественностью Максим Фадеев поделился на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Именитый продюсер опубликовал видеозапись, сделанную в автомобиле.

"Всем привет. Ну вот пришло время, когда пришло время открыться. Значит, хочу сообщить всем новость. У нас очень хорошая новость. У нас, у Юли Савичевой, родилась дочка. Многие говорили об этом, особенно журналисты. Как мы уже понимаем, они же... Каждый день у нас Юля рожала. Журналисты это дело освещали, спасибо вам за это, журналисты... Ну а теперь реальная новость. Настоящая новость. У нас теперь девочка родилась!" – сообщил в камеру Фадеев.

Многочисленные подписчики немедленно осыпали продюсера и новоиспеченную мамочку с рождением наследницы. "Ура!!!!!! Рождение ребенка – лучшая новость в мире!!!!👍👍👍🌷🌷🌷💗💗💗🙌🙌🙌", "Какая прелесть!❤ Вы так искренне радуетесь. Приятно смотреть", "Максим вы светлый человек😍 Юлечку с дочкой 👸👍👍👍", "Это круто 👼👏👏👏Мои поздравления, Юлечке!!! Здоровья огромного мамочке и малышке!!! 💐💐💐", "Как это замечательно.аж мурашки от таких новостей!!дай бог здоровья Юлечке и ее доченьке!! счастья им!!! @fadeevmaxim спасибо огромное за такую прекрасную новость!!!😇😇😇😇" – прокомментировали новость поклонники.

Публикация от MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim) Авг 22 2017 в 3:51 PDT

Отметим, что пока сама Юлия Савичева никак не прокомментировала важное событие в своей жизни. В последнее время певица ведет крайне закрытый образ жизни: она не посещает светских мероприятий, не выступает, не дает интервью. Более того, говорят, что Юлия о своим супругом Александром Аршиновым покинула страну и теперь проживает в Португалии.