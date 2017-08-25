Нищая Догилева позавидовала богачке Пугачевой

Актриса пожаловалась на нищенскую пенсию. Она считает это несправедливостью.

Новость о том, что Алла Пугачева едва сводит концы с концами, не дает покоя журналистам. Они уцепились за фразу "Пенсия у меня маленькая, но год еще протяну!", которую певица произнесла на свадьбе у внука. Репортеры тут же взяли калькуляторы и прикинули, что пенсия у легендарной исполнительницы не превышает 17 тысяч рублей.

"Алле Борисовне еще даже повезло, у меня пенсия – 14 тысяч рублей, это минималка в Москве. Так государство оценило мои заслуги. Хотя, если начистоту, я ничего хорошего от государства не жду. Просто считаю это страшной несправедливостью. Ведь за жизнь успела сделать не так уж и мало: мои фильмы смотрели миллионы людей, деньги шли в государственную казну", – позавидовала Примадонне Татьяна Догилева.

По словам 60-летней актрисы, она и сегодня вынуждена работать, чтобы свести концы с концами. "В Пенсионном фонде милые женщины смотрели на меня с большой жалостью. Они посоветовали мне оформить документы на получение звания "Ветеран труда" – это дает 500-рублевую льготу при оплате жилищно-коммунальных услуг", – цитирует Догилеву портал URA.RU.

А вот Пугачева, к счастью, ни в каких льготах потребностей не испытывает. "Мы не нуждаемся, поэтому любые вопросы помощи государства с точки зрения того, сколько у нас детей или заслуг Аллы, не считаю нужным представлять на суд общественности. Потому что очень много людей в нашей стране, которые действительно нуждаются в маткапитале. Мы не хотели бы занимать время у госслужащих, чтобы они занимались нами", – пояснил муж певицы Максим Галкин.

Но конкретный размер доходов супруги юморист отказался назвать. "Мы не собирались делать достоянием общественности размер пенсии Аллы и вообще вопрос достатка в нашей семье", – цитирует Максима РЕН ТВ.