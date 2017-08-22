Известный ведущий: Меня тошнит, когда Собчак так делает

Известный ведущий и комментатор Кирилл Набутов дал откровенное интервью. Он рассказал о работе со скандально известной блондинкой Ксенией Собчак и объяснил, почему ему стало тошно от ее действий.

Известному ведущему и спортивному комментатору Кириллу Набутову исполнилось 60 лет. В связи с юбилеем журналисты решили обсудить с именинником сегодняшнее положение дел на телевидении. Зашла, в частности, речь о реалити-шоу. Ведь именно Кирилл Набутов был ведущим первого такого телепроекта – "За стеклом". Тогда вся страна следила за жизнью самых обычных людей. Теперь зрители с таким же вниманием смотрят реалити "Дом-2".

"Дом-2" – это калька с программ "Большой брат" и "За стеклом". Когда этот проект запускали, никто не думал, что он растянется на такой большой срок – вот уже 13 лет они в эфире. Много "величайших" людей современности оттуда вышло. Что сегодня на ТВ происходит, мне не очень нравится. Скандал, конечно, хороший инструмент для рейтинга, и ведущие пользуются этим в меру своей испорченности", – отметил Набутов.

В качестве примера он привел известную телеведущую, журналистку, блогера Ксению Собчак. "Она талантливая. А в школе оторвой была. Я хорошо знал не только Ксюшу, но ее маму - Людмилу Нарусову и крестную - Наташу Каретникову", – признался телеведущий.

Набутов рассказал историю, когда Собчак вызвала у него негативные эмоции своим поведением. "В прошлом году мы вместе с Собчак вели в питерском цирке одно мероприятие. Она тогда ждала ребенка, но стояла на арене и шпарила матом. Цитировала песню Сергея Шнурова. У меня, кроме раздражения, это ничего не вызвало. Публично беременную женщину я не стал "прибивать", но меня тошнит, когда она так делает. Я и сам матерщинник, но дома, а не на публике", – цитирует Кирилла Набутова Eg.RU.