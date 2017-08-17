Собчак умышленно стравливает Познера и Шнурова

Недавно разразился скандал между Сергеем Шнуровым и Владимиром Познером. Светская львица позвала музыканта и телеведущего поругаться у нее в эфире.

На днях в Сети обострился конфликт между Владимиром Познером и Сергеем Шнуровым. В беседе с журналистами телеведущий прошелся по лидеру группы "Ленинград" и обвинил в том, что именно из-за него провалилось интервью, которое они делали для Первого канала. В свою очередь рокер дерзко ответил Познеру, а Ксения Собчак выступила в роли третейского судьи.

"Странно, Владимир Владимирович, на мой взгляд, перекладывать ответственность за интервью на интервьюируемых. Это как перекладывать ответственность за плохой концерт на зрителя. Но правда и в том, что я, хорошо тебя зная, Сережа, видела, что ты почему-то не хотел говорить с Владимиром Познером. Совершенно не хотел открываться и вообще находился в "глухой защите". Так бывает, но такую оборону не прорвать даже ядерным боеголовкам", – высказалась Собчак.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Авг 16 2017 в 9:59 PDT

Ксения также отметила, что беседа Шнура с Дудем не затронула ее чувств: "И, кстати, жаль, что ты был не в настроении, потому как это вышло бы все равно интереснее, чем слушать про стоимость зубов и кого ты где трахал, ну вот правда. Может, в интервью у Дудя и произошло твое раскрытие, но вот лично мне оно (это раскрытие) совершенно неинтересно. Про веру, про современную культуру и прочее мне хотелось всегда узнать про тебя больше, чем про то, сколько стоят твои зубы. Но это уже дело вкуса".

"Короче, вывод такой – приходите лучше ко мне на дебаты, мальчики, ну и не ссорьтесь, или ссорьтесь только у меня в эфире", – предложила альтернативный вариант телеведущая.

Напомним, что личное знакомство Познера и Шнурова состоялось на Первом канале. Их общение сразу не заладилось, это было очевидно. Собеседники остались недовольны друг другом. А спустя время это вылилось в публичные оскорбления.