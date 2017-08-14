Старые руки Яны Рудковской напугали поклонников

Николай Басков разместил в своем микроблоге фотографию женских рук и подписал: "Любимые руки…". Подписчики недолго томились в догадках и быстро определили, кого снимал певец.

"Любимые руки мамы? Наверное, все же мамины", "По крайней мере, одной женщине предан всегда. Мама", "Уважаю. Мамины. Очень мило и трогательно", "Очень красивые руки и у Вашей мамочки, и у Вас, дорогой Николай!", "Эти ручки нельзя ни с чьими спутать, такие нежные и ласковые и самые любимые – только мамины", "Похоже, что это руки мамы", "Очень красивые руки, и Ваши, и если не ошибаюсь, Елены Николаевны", – уж было предположили поклонники.

Каково же было всеобщее удивление, когда более наблюдательные фолловеры по рукаву пиджака и часам вычислили, что это руки Яны Рудковской. Супруга Евгения Плющенко в своем Instagram выложила фото, на котором запечатлена в том же кардигане и с теми же аксессуарами на руках.

"А руки какой-то старухи! Возраст берет свое! Срочно руки на пластику!", "Какая Рудковская, на фото – руки женщины за 50", "Блин. Я тоже подумала, что, может, это мама. Только Рудковская на своей страничке в этом пиджаке и в этих часах". "Вот, наверное, Рудковская офигеет, что руки у нее старенькие", – разоблачили тенора поклонники.

Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov) Авг 13 2017 в 10:20 PDT

Сравнение со старухой действительно вряд ли обрадует продюсера. Басков хотел заинтриговать подписчиков, но вышло так, что лишь подготовил почву для обсуждения своей подруги. Может, всему виной обида Николая на сына Яны, Гнома Гномыча, которой сперва назвал его "дядя Андрей", а затем и вовсе сообщил, что Филипп Киркоров ему больше по душе, чем "натуральный блондин".

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) Авг 13 2017 в 10:54 PDT

Николай Басков проводит отпуск у берегов Италии – на фешенебельном курорте Порто-Черво. При этом компанию ему составляет не будущая жена Виктория Лопырева, а семья Яны Рудковской. Басков сделал романтическое предложение модели на торжественном приеме в честь дебютного матча футбольного клуба "Ахмат" в Грозном. Свидетелем помолвки стал глава Чечни Рамзан Кадыров и многие звезды отечественного шоу-бизнеса.