Стало известно, как голливудская актриса Эмма Уотсон отреагировала на кражу ее "голых" фото. Звезда фильмов о Гарри Поттере обратилась за помощью к юристам.

Теперь в этой непростой ситуации со слитым хакерами в Сеть компроматом будут разбираться адвокаты. Издание The Daily Telegraph сообщает, что команда Эммы подтвердила утечку, но отрицает, что украденный контент содержит наготу.

Отчасти это верно – на большей части фотографий Уотсон позирует в купальниках во время примерки. Однако есть и другая запись, сделанная в ванной. Там демонстрируются интимные части абсолютно голого тела. А лицо его обладательницы почти не видно. По родинкам на лице и плече девушки, а также по кулону, сетевые эксперты установили, что это исполнительница роли Гермионы и никто иной.

Однако пресс-секретарь актрисы заверил журналистов, что ни на одном из украденных кадров нет обнаженной Уотсон. "На фотографиях она в одежде, которую Эмма выбирала со стилистом пару лет назад. Они были украдены. Это не обнаженные фотографии", – констатировал представитель звезды фильма "Красавица и чудовище".

Запись в ванной пресс-служба актрисы обсуждать не стала, а дело переходит в юридическое поле. "Адвокаты были проинструктированы, и мы не комментируем дальше", – отрезал источник издания.

В других интервью представители Эммы настаивают, что ни одно из просочившихся в интернет изображений не содержит наготы. По их мнению, кибер-атака на какую-либо известную персону происходит тогда, когда она на гребне успеха. Уотсон востребована в Голливуде. И, к слову, совсем недавно она позировала в спорной топлесс-съемке для Vanity Fair.

Увидев Эмму с обнаженной грудью, многие ее поклонники были разочарованы. Они раскритиковали актрису за измену ее якобы стойким феминистским идеалам. На это Уотсон ответила: "Они утверждают, что я не могу быть феминисткой и иметь сиськи. А ведь феминизм для того, чтобы женщины могли выбирать. Это не палка, которой можно избивать других женщин. Речь идет о свободе, об избавлении от стереотипов, о равенстве. И я действительно не знаю, что моей груди с этим делать".