Эмма Уотсон отреагировала на кражу ее "голых" фото
Теперь в этой непростой ситуации со слитым хакерами в Сеть компроматом будут разбираться адвокаты. Издание The Daily Telegraph сообщает, что команда Эммы подтвердила утечку, но отрицает, что украденный контент содержит наготу.
Отчасти это верно – на большей части фотографий Уотсон позирует в купальниках во время примерки. Однако есть и другая запись, сделанная в ванной. Там демонстрируются интимные части абсолютно голого тела. А лицо его обладательницы почти не видно. По родинкам на лице и плече девушки, а также по кулону, сетевые эксперты установили, что это исполнительница роли Гермионы и никто иной.
Однако пресс-секретарь актрисы заверил журналистов, что ни на одном из украденных кадров нет обнаженной Уотсон. "На фотографиях она в одежде, которую Эмма выбирала со стилистом пару лет назад. Они были украдены. Это не обнаженные фотографии", – констатировал представитель звезды фильма "Красавица и чудовище".
#EmmaWatson such a beauty. pic.twitter.com/LsY92BlLp4— Sam Leewood (@sam_leewood) 15 марта 2017 г.
Запись в ванной пресс-служба актрисы обсуждать не стала, а дело переходит в юридическое поле. "Адвокаты были проинструктированы, и мы не комментируем дальше", – отрезал источник издания.
Maturing from Hermione to Belle in @beautyandthebeast is a true coming-of-age story for @EmmaWatson: "I couldn't care less if I won an Oscar or not if the movie didn’t say something that I felt was important for people to hear." Read the full cover story at the link in bio. Photograph by Tim Walker.
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