Галкин о раке Глаголевой: Она скрывала болезнь от всех

По словам шоумена, хорошо, что Вера Глаголева успела порадоваться за дочь на ее свадьбе. Как вспоминает Галкин, актриса была жизнерадостным и оптимистичным человеком.

"Большая утрата для близких Веры и для семьи. В первую очередь я хочу выразить соболезнования близким. К счастью, она застала замечательную свадьбу своей дочери", – сказал Максим Галкин журналистам RT. Артист добавил, что Вера была "замечательным, очень жизнерадостным, очень оптимистичным человеком".

"Даже про ее болезнь никто не знал, потому что она из чувства такта не хотела никого грузить своими проблемами. К сожалению, такие тяжелые болезни отнимают у нас самых дорогих людей. Конечно же, это потеря для российского киноискусства, мы с Аллой были на всех ее последних премьерах фильмов, когда она уже выступала как режиссер", – отметил Максим Галкин.

Скорбят по поводу кончины звезды отечественного кинематографа и ее коллеги. Так, актриса театра и кино Вера Васильева назвала Глаголеву необычайно талантливой женщиной и прекрасным режиссером. Актриса Елена Проклова в свою очередь подтвердила слова Максима Галкина, рассказав, что Вера Глаголева и правда не любила говорить о своих трудностях. Она скрывала от близких все свои проблемы до последнего дня.

"У меня к Вере нежное чувство, много связано с ней, какими мы были в молодости. Она была человеком порядочным, чистым, не делилась проблемами, была такой стойкой", - рассказала Проклова.