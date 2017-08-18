Корчевникова на "России" унизили перед Малаховым

Команде "Прямого эфира" официально представили нового ведущего. Формальность превратилась в буффонаду.

Случилось то, о чем так долго говорили. Андрей Малахов ушел с Первого канала и приступил к ведению "Прямого эфира" на "России 1". Началось же все с представления его команде. Dni.Ru поговорили об этом с одним из участников эпохальной встречи.

"Представлять Малахова пришел лично генеральный директор канала Антон Златопольский, – рассказал собеседник. – Он явно гордится тем, что Малахова удалось переманить на "Россию" и, как я понимаю, пошел на все условия Малахова, в том числе финансовые. "Я привел вам лучшего ведущего страны", – объявил Златопольский. Сделал он это при стоящем рядом Корчевникове, Боря, привыкший считать себя звездой, чуть в обморок не упал. А его еще заставили знакомить Малахова со всем коллективом программы".

"На Борисе не было лица. Он очень переживает из-за случившегося, ведь его просто выгнали, – продолжил очевидец "спектакля". – А тут еще заставили унижаться и лебезить перед Андреем. Малахов был явно смущен и сказал: "Я буду таким же, как Боря". Никто не понял, что он имел в виду".

Публикация от Борис Корчевников (@b.korchevnikov) Июл 21 2017 в 12:21 PDT

Первые выпуски "Прямого эфира" с Малаховым выйдут в эфир в конце августа. Бывшая звезда Первого канала увела с собой многих героев, как то Дана Борисова и Диана Шурыгина. Теперь о них будут рассказывать на "России".

