Юлия Проскурякова поправилась на 25 килограммов

Популярная певица, супруга Игоря Николаева Юлия Проскурякова дала откровенное интервью. Она призналась, что поправилась на 25 килограммов.

В октябре 2015 года Юлия Проскурякова подарила своему супругу, поэту, композитору, музыканту и исполнителю Игорю Николаеву дочь Веронику. "Во время беременности я набрала 25 килограммов, но пока еще не вернулась в прежнюю форму, у меня 7–8 лишних килограммов еще есть. Планирую пойти в спортзал. Я очень люблю йогу, беговую дорожку, а вот качать пресс мне не нравится, но что делать – надо! Вот найду время и начну заниматься", – рассказала певица.

Пока же артистка отдает предпочтение долгим прогулкам с коляской, во время которых бегает за дочкой и играет с ней. Проскурякова призналась, что лишь недавно начала задумываться о втором ребенке. "Когда я только родила, то в первое время думала: "Все! Больше никогда не буду рожать!", но сейчас эмоции улеглись, времени прошло почти год и девять месяцев, и я уже не думаю, что не хочу рожать. Я кормила дочку грудью до года примерно и уже склоняюсь к мысли: "А может быть, ладно, надо еще... родить?" Только сделаю перерыв", – цитирует Юлию Проскурякову "Собеседник".

Певица абсолютно счастлива с супругом Игорем Николаевым. "У нас дома тарелки не летают, отношения не выясняем, у нас нет негативных ситуаций, мы не ссоримся, у нас все тихо, спокойно, комфортно. Мы все решаем полюбовно, тем более нас объединяет ребенок" – заявила певица.

Публикация от Юлия Проскурякова (@uliaveronika) Июл 25 2017 в 12:56 PDT

Юлия похвалила Игоря, отметив, что он заботливый отец. Она рассказала: "Ника очень его любит. Я всегда знала, что он будет прекрасным отцом. Он постоянно заботится о своей старшей дочери Юле. Игорь надежный, ответственный человек, внимательный муж, который обеспечивает свою семью. Если попросить его о помощи, никогда не откажет, он отличный помощник".