Помолодевшая Рудковская вызвала фурор

Жена известного фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская поделилась с подписчиками снимком с отдыха. Пользователи социальной сети восхитились прекрасным внешним видом звезды.

Фотографию Рудковская сделала на фешенебельном курорте на севере Сардинии. На опубликованном кадре продюсер предстала в закрытом купальнике в голубом и белом тонах.

Подписчики были восхищены внешним видом Рудковской. Многие отметили, что она выглядит моложе своего мужа Евгения Плющенко, хотя по факту старше его на целых семь лет. "У них вообще есть разница в возрасте? Она моложе его выглядит" – пишет один из комментаторов. "Яна, я вами восхищаюсь! Вы мой пример по жизни!" – хвалит звезду другой.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) Июл 29 2017 в 9:36 PDT

Поразительно, но снимок Рудковской оценили порядка 50 тысяч человек. Большинство комментаторов сходятся в мнении, что продюсеру удается поддерживать хорошую физическую форму. Но есть и те, кто критикует жену Плющенко. "Какие люди злые! Вы потрясающе выглядите!" – поддерживают ее пользователи сети.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) Июл 29 2017 в 12:21 PDT

Напомним, недавно Рудковская оказалась в поле зрения СМИ из-за скандального видео. Тогда в кадр на дачном участке семьи попала золотая ванна.

Многие подписчики заинтересовались, почему она находится на улице. "Золотая ванна, серьезно? Рудковская небось не вылезает оттуда", – удивились комментаторы.

