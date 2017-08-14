Новый состав жюри шоу "Голос" вызвал разочарование
Известный продюсер огорчен решением руководства Первого канала вернуть на проект прежних судей. По мнению Иосифа Пригожина, нужно двигаться дальше и не бояться экспериментировать.
"Каждый начальник управляет на свое усмотрение. Мне трудно дать оценку, чем руководствуется дирекция канала. Мне, например, как зрителю кажется, что раз в два года стоит менять жюри. У нас много профессионалов. Я сейчас ни на кого не намекаю, а лишь говорю, что так было бы точнее. Я уже видел Градского. Я его очень люблю, он уважаемый человек. Естественно, он скорее там к месту, чем кто-либо другой. Но что я увижу нового с прежним составом?" – задался он вопросом.
"У меня будет складываться ощущение, что я остался там же, где был шесть лет назад. Это же не просто какой-то урок, это телевизионный формат. Но не мне быть доктором в этой части. Мне нравится состав жюри, который объявлен. Стал бы его повторять в новом сезоне? Поменял бы. И менял бы раз в два года", – подчеркнул супруг певицы Валерии.
"Может быть,
у Первого канала есть свои фокус-группы, которые подсказали руководству, что
есть смысл вернуть этих ребят. Но я не знаю, насколько правильно
возвращать прежних наставников с точки зрения телевизионного формата. Я не хочу
смотреть одно и то же. Я бы открыл для себя других людей. Ларису Долину,
например. Много профессиональных людей вокруг, которые могу что-то дать. Надо экспериментировать
и не бояться. Мы все боимся кардинальных шагов", – заключил Пригожин.
Напомним, что "Голос" является проектом, принципиально отличающимся от вокальных конкурсов. Начиная с первого сезона, который был показан на Первом канале в 2012 году, "Голос" остается самым рейтинговым проектом на российском телевидении.
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