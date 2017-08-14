Новый состав жюри шоу "Голос" вызвал разочарование

Первый канал озвучил состав наставников шестого сезона шоу "Голос". Ими оказались полюбившиеся публике Дима Билан, Леонид Агутин, Александр Градский и Пелагея. Иосиф Пригожин в разговоре с Dni.Ru прокомментировал возвращение "золотого" состава.

Известный продюсер огорчен решением руководства Первого канала вернуть на проект прежних судей. По мнению Иосифа Пригожина, нужно двигаться дальше и не бояться экспериментировать.

"Каждый начальник управляет на свое усмотрение. Мне трудно дать оценку, чем руководствуется дирекция канала. Мне, например, как зрителю кажется, что раз в два года стоит менять жюри. У нас много профессионалов. Я сейчас ни на кого не намекаю, а лишь говорю, что так было бы точнее. Я уже видел Градского. Я его очень люблю, он уважаемый человек. Естественно, он скорее там к месту, чем кто-либо другой. Но что я увижу нового с прежним составом?" – задался он вопросом.

Публикация от iosif prigozhin (@prigozhin_iosif) Авг 13 2017 в 3:24 PDT

"У меня будет складываться ощущение, что я остался там же, где был шесть лет назад. Это же не просто какой-то урок, это телевизионный формат. Но не мне быть доктором в этой части. Мне нравится состав жюри, который объявлен. Стал бы его повторять в новом сезоне? Поменял бы. И менял бы раз в два года", – подчеркнул супруг певицы Валерии.

"Может быть, у Первого канала есть свои фокус-группы, которые подсказали руководству, что есть смысл вернуть этих ребят. Но я не знаю, насколько правильно возвращать прежних наставников с точки зрения телевизионного формата. Я не хочу смотреть одно и то же. Я бы открыл для себя других людей. Ларису Долину, например. Много профессиональных людей вокруг, которые могу что-то дать. Надо экспериментировать и не бояться. Мы все боимся кардинальных шагов", – заключил Пригожин.



Напомним, что "Голос" является проектом, принципиально отличающимся от вокальных конкурсов. Начиная с первого сезона, который был показан на Первом канале в 2012 году, "Голос" остается самым рейтинговым проектом на российском телевидении.