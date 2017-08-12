Обессиленный Билан скрывает пугающий внешний вид

Известный российский певец Дима Билан отказался делиться с поклонниками свежими фотографиями. Исполнитель уверен, что его внешний вид напугает пользователей Сети.

Что именно заставило Билана ужаснуться тем, как он выглядит, остается только гадать. Не исключено, что речь идет об обычной усталости: судя по всему, певец валится с ног из-за плотного графика.

"Дабы не пугать вас своим видом, решил повесить кое-что из недавнего. Сегодня ночью освоили 7 часов на машине, приехали ранним утром, еще два выступления в обед и вечером, с перерывом в 2,5 часа", – написал он на своей странице в социальной Сети Instagram. Некоторые подписчики были обеспокоены таким заявлением певца.

"Дима, дорогой! Держись пожалуйста, отдыхай по возможности в свободные минуты", – пишет один из пользователей сети. "И все же режим должен быть. Может пострадать здоровье", – предупреждает Билана другой комментатор. "Нас ничем не испугать! Любим Вас любым!" – заявил третий.

Публикация от bilanofficial (@bilanofficial) Июл 23 2017 в 1:11 PDT

Напомним, недавно ходили слухи о том, что Дима Билан страдает страшным заболеванием. Такое предположение сделали пользователи Сети после того, как певец радикально сменил имидж.

Как оказалось, у Билана несколько грыж позвоночника и гастрит. При этом исполнитель подчеркнул, что изменение внешнего вида никак не связано с его заболеванием.