Обессиленный Билан скрывает пугающий внешний вид
Что именно заставило Билана ужаснуться тем, как он выглядит, остается только гадать. Не исключено, что речь идет об обычной усталости: судя по всему, певец валится с ног из-за плотного графика.
"Дабы не пугать вас своим видом, решил повесить кое-что из недавнего. Сегодня ночью освоили 7 часов на машине, приехали ранним утром, еще два выступления в обед и вечером, с перерывом в 2,5 часа", – написал он на своей странице в социальной Сети Instagram. Некоторые подписчики были обеспокоены таким заявлением певца.
"Дима, дорогой! Держись пожалуйста, отдыхай по возможности в свободные минуты", – пишет один из пользователей сети. "И все же режим должен быть. Может пострадать здоровье", – предупреждает Билана другой комментатор. "Нас ничем не испугать! Любим Вас любым!" – заявил третий.
Напомним, недавно ходили слухи о том, что Дима Билан страдает страшным заболеванием. Такое предположение сделали пользователи Сети после того, как певец радикально сменил имидж.
Как оказалось, у Билана несколько грыж позвоночника и гастрит. При этом исполнитель подчеркнул, что изменение внешнего вида никак не связано с его заболеванием.
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