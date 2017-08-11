Королева потрясла ляжками и трусами

Певица устроила форменную провокацию. Такой поклонники ее еще не знали.

Мы привыкли, что Наташа Королева десятилетиями поет о желтых тюльпанах, маленькой стране и сиреневом рае. Однако артистке надоел "правильный" образ, и она решила создать группу с провокационным названием "Попанбенд".

"Мы часто устраиваем капустники для своих, о них знает весь шоу-бизнес, – рассказала певица. – Ребята из моего коллектива делают для таких вечеров очень юморные номера. Так и родился "Попанбенд", в который вошли наша Аня Попочка, барабанщик Андрюха Пуля и гитарист Проня".



Репертуар у группы будет, кажется, похлеще, чем у знаменитого "Ленинграда". Чего только стоит припев из дебютной песни:

"Стирала тебе трусы,

Гладила тебе рубашки!

Ну на кого, скажи мне, ты

Променял вот эти ляжки?"

Звезда уверена: такие тексты найдут отклик у молодой аудитории. Кстати, сочные ляжки при желании можно будет рассмотреть в деталях – Королева сняла весьма провокационный клип. Музыкальные критики считают, что при должной раскрутке коллектив принесет неплохие дивиденды.

"Мы не собираемся переходить дорогу "Ленинграду" или кому-то еще. "Попанбенд" – отдельный и очень яркий коллектив. Мне кажется, что они уже готовы в свободное плавание. Посмотрите на Аню: она артистичная, сексуальная и очень талантливая", – цитирует Наташу портал womansstyle.ru.

