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Все завизжали от бегемотов Королевой

Наташа Королева. Фото: GLOBAL LOOK press/Oleg Gordienko
Наташа Королева не боится быть необычной и смелой. Так, украинская исполнительница привела в восторг близких своими червяками и бегемотами.
прочитано 1311 раз

Мало кто знает, но сегодня, 20 июля, весь мир отмечает День торта. в В честь такого события журналисты поговорили с одним из самых известных кондитеров страны Ренатом Агзамовым. Его творения пользуются бешеной популярностью среди представителей отечественного шоу-бизнеса. В свою очередь, кондитер рассказал представителям СМИ о своих самых необычных творениях.

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К примеру, на протяжении многих лет Ренат придумывает торты для украинской певицы Наташи Королевой. Впрочем, и сама артистка экспериментирует, предлагая Агзамову необычные идеи для его кулинарных шедевров. "Наташа не боится быть смелой, делать что-то необычное. Как-то мы создавали ей торт на годовщину свадьбы, на котором были яблоки. И из них вылезали червячки – один в виде невесты, другой – жениха. После Наташи (она выложила фотографии везде) он стал пользоваться дикой популярностью: его заказывают не только на годовщину женитьбы, но и на саму свадьбу! Недавно Королева попросила сделать торт с бегемотиками: один пухленький в юбочке, а другой – крепкий силач. Все визжали, как маленькие дети, когда его увидели", – цитирует звездного кондитера Starhit.

Отметим, что недавно на свой день рождения, который Наташа Королева отметила в конце мая, артистка тоже получила в качестве подарка необычный торт. Сладкое лакомство популярной певице преподнесли ее "подружки", как выразилась сама именинница. Наташа опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram фотографию, на которой запечатлена с тортом цвета божьей коровки. "Аааааа!!! Божья коровка !!! Как круто !!! Спасибо мои любимые подружки,вы умеете удивить!!!" – подписала снимок Королева. Однако является ли он результатом кондитерского мастерства Рената Агзамова, неизвестно.

Автор: Наталья Аряева20 июля 2017, 08:34
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