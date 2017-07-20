Все завизжали от бегемотов Королевой
Мало кто знает, но сегодня, 20 июля, весь мир отмечает День торта. в В честь такого события журналисты поговорили с одним из самых известных кондитеров страны Ренатом Агзамовым. Его творения пользуются бешеной популярностью среди представителей отечественного шоу-бизнеса. В свою очередь, кондитер рассказал представителям СМИ о своих самых необычных творениях.
К примеру, на протяжении многих лет Ренат придумывает торты для украинской певицы Наташи Королевой. Впрочем, и сама артистка экспериментирует, предлагая Агзамову необычные идеи для его кулинарных шедевров. "Наташа не боится быть смелой, делать что-то необычное. Как-то мы создавали ей торт на годовщину свадьбы, на котором были яблоки. И из них вылезали червячки – один в виде невесты, другой – жениха. После Наташи (она выложила фотографии везде) он стал пользоваться дикой популярностью: его заказывают не только на годовщину женитьбы, но и на саму свадьбу! Недавно Королева попросила сделать торт с бегемотиками: один пухленький в юбочке, а другой – крепкий силач. Все визжали, как маленькие дети, когда его увидели", – цитирует звездного кондитера Starhit.
Отметим, что недавно на свой день рождения, который Наташа Королева отметила в конце мая, артистка тоже получила в качестве подарка необычный торт. Сладкое лакомство популярной певице преподнесли ее "подружки", как выразилась сама именинница. Наташа опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram фотографию, на которой запечатлена с тортом цвета божьей коровки. "Аааааа!!! Божья коровка !!! Как круто !!! Спасибо мои любимые подружки,вы умеете удивить!!!" – подписала снимок Королева. Однако является ли он результатом кондитерского мастерства Рената Агзамова, неизвестно.
Тяжелую болезнь сатирика вызвался лечить профессор Андрей Захаревич
Актриса не собирается скрывать недуг матери
Исполнительницы померились своими достижениями
Солистка трио пролила свет на отношения с Фадеевым