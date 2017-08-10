Дмитрий Тарасов решил разобраться с обидчиком
Полузащитник клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram заявил о намерении разобраться с защитником "Рубина" Федором Кудряшовым. "Я жду тебя в любом ресторане Москвы!!!! Разберемся как мужики", – подписал футболист совместный снимок с Кудряшовым и поставил подмигивающий смайл.
Накануне команды встречались в Казани в матче пятого тура чемпионата России. Игра завершилась ничьей, но поклонникам запомнилась. Как сообщает "Спорт-экспресс", после грубого маневра нападающего "Рубина" на поле завязалась потасовка с участием полевых игроков, в том числе Тарасова и Кудряшова.
"Я только тебя успокоить хотел, чтобы ты никому не наварил", – ответил Кудряшов Тарасову. Они оба являются игроками сборной России, поэтому поклонники понимают, что вся эта словесная дуэль – шутка.
"Стрелку забил. Что, он тебя по всем ресторанам Москвы искать будет? Сказал бы, в каком именно", "А надо ли тратить на это личное время! Наслаждайся жизнью со своей красоткой", "Да они хорошие знакомые. И по сборной тоже. А люди думают, что он с ним реально разобраться хочет", "Сейчас мода такая. Раньше парень девушку приглашал в ресторан, теперь – парня!" – веселятся подписчики, комментируя фотографию.
Заодно фанаты гадают, где может состояться "разборка". Одна из версий – ресторан "Ласточка" на Лужнецкой набережной, который особенно любит Ольга Бузова, бывшая жена Дмитрия Тарасова.
Телеведущая "слила" конфиденциальную информацию
В Сети устроили настоящую вакханалию
Семье певицы придется вернуть многомиллионный долг
Подробности уголовного дела в отношении экс-президента