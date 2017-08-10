Дмитрий Тарасов решил разобраться с обидчиком

Футболист "забил стрелку" в ресторане. "Разберемся как мужики!" – заявил он.

Полузащитник клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram заявил о намерении разобраться с защитником "Рубина" Федором Кудряшовым. "Я жду тебя в любом ресторане Москвы!!!! Разберемся как мужики", – подписал футболист совместный снимок с Кудряшовым и поставил подмигивающий смайл.

Накануне команды встречались в Казани в матче пятого тура чемпионата России. Игра завершилась ничьей, но поклонникам запомнилась. Как сообщает "Спорт-экспресс", после грубого маневра нападающего "Рубина" на поле завязалась потасовка с участием полевых игроков, в том числе Тарасова и Кудряшова.

"Я только тебя успокоить хотел, чтобы ты никому не наварил", – ответил Кудряшов Тарасову. Они оба являются игроками сборной России, поэтому поклонники понимают, что вся эта словесная дуэль – шутка.

"Стрелку забил. Что, он тебя по всем ресторанам Москвы искать будет? Сказал бы, в каком именно", "А надо ли тратить на это личное время! Наслаждайся жизнью со своей красоткой", "Да они хорошие знакомые. И по сборной тоже. А люди думают, что он с ним реально разобраться хочет", "Сейчас мода такая. Раньше парень девушку приглашал в ресторан, теперь – парня!" – веселятся подписчики, комментируя фотографию.

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23) Авг 10 2017 в 2:25 PDT

Заодно фанаты гадают, где может состояться "разборка". Одна из версий – ресторан "Ласточка" на Лужнецкой набережной, который особенно любит Ольга Бузова, бывшая жена Дмитрия Тарасова.