Катя Жужа оправдалась за макияж 9-летней дочери

Бывшая звезда "Дома-2" поделилась с подписчиками снимком накрашенной дочери. Телеведущую тут же осудили за неправильное воспитание ребенка, в ответ на это Кате пришлось написать огромный поясняющий пост.

"Люди, которые пишут "ужас, зачем красить ребенка? Зачем так многое позволяют этой девочке?". Я читаю ваши комменты и поражаюсь. У вас у самих было детство? Неужели вы никогда не доставали у мамы туфли на каблуках и не примеряли их? Неужели вы никогда не красили губы маминой помадой? Мы с Николь вчера устроили халатную вечеринку у себя в номере. Накрасились, смеялись, ели пиццу и смотрели фильмы. И еще, внимание, сейчас у вас будет шок. Мы легли спать в 2 часа ночи. Давайте, налетайте с комментами, какая я плохая мать. Мы с Николь на одной волне всегда! Я ей и мама и самая близкая подруга", – рассказала Жужа.



"Моя дочь учится на отлично, занимается большим теннисом, владеет английским языком и очень круто рисует! Мы постоянно путешествуем и радуемся жизнью! А те, кто сидит и возмущается под фотографиями моей дочки, то мне этих людей очень жаль! Научитесь любить жизнь и тогда, я уверенна что у вас даже времени не будет на то, чтобы писать гадости тут! Всем хорошего дня! Мы пошли плавать в бассейне и загорать", – завершила внушительное послание ко всем недоброжелателям телеведущая.

Публикация от К А Т Я. Ж У Ж А. (@katyajuja555) Авг 10 2017 в 6:34 PDT

Саму Катю не так давно заподозрили в отношениях с Олегом Майами – бывшим участником телестройки. Молодые люди находились в отношениях на проекте, но до свадьбы дело так и не дошло. Внимательные поклонники узнали на фрагментах фото с незнакомкой на странице Олега в социальной сети жгучую брюнетку Жужу. Правда, вскоре снимок был удален. Несколько дней спустя в Интернете появились фото молодых людей людей в аэропорту. Парочка ворковала у стойки багажа. Катя и Майами пока не прокомментировали эту информацию.