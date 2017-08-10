Никита Пресняков прошелся по Ольге Бузовой

Никита Пресняков на протяжении четырех лет является солистом альтернативной рок-группы "Multiverse". Внук Примадонны во время онлайн-эфира в соцсетях ужаснулся творчеством Ольги Бузовой.

Как и положено настоящему рокеру, Никита скептически относится к музыке "голубых огоньков". Он уверен, что большинству поп-артистов надо более внимательно подходить к выбору репертуара. В большей степени это, по словам Аллы Пугачевой, касается Ольги Бузовой.

Пресняков не может подобрать слова, чтобы прокомментировать ее музыкальные данные. "У меня просто нет слов. Я не хочу обижать этого человека, может быть, она хороший человек, но так делать нельзя. С музыкой сейчас и так все плохо, так зачем еще лить водку в огонь?", - цитируют Никиту "7 Дней".

Публикация от Nikita Presnyakov (@npresnyakov) Июл 14 2017 в 1:17 PDT

Недавно рок-музыкант рассказал о том, каким трудом он "продвигал" свою группу. К примеру, он раскрыл секрет, что почти все деньги, заработанные на выступлениях Multiverse, он вкладывает в запись студийных альбомов или съемки клипов. Молодой человек живет за свой счет с 17 лет и считает, что так должен поступать любой, кому выпала честь родиться в состоятельной семье.

К стати, совсем недавно Никита покинул ряды завидных холостяков и женился на своей возлюбленной Алене Красновой. ,Медовый месяц супруги отложили на неопределенный срок, так как сейчас Пресняков сильно загружен работой. В сентябре состоится премьера мюзикла "Чайка" в постановке южнокорейского режиссера Те Сик Кана с Никитой в роли Треплева.

Публикация от Nikita Presnyakov (@npresnyakov) Июл 27 2017 в 5:08 PDT

Напомним, Никита и Алена долго готовились к важному событию в их жизни и хотели устроить незабываемую церемонию для себя и гостей, которая состоялась 27 июля. На свадьбу 26-летнего Никиты Преснякова и 20-летней Алены Красновой пригласили около 200 человек, а для невесты заказали два свадебных наряда.

В ЗАГС в Барвихе жених и невеста подъехали около двух часов дня. Алену привез шофер, а Никита лично управлял автомобилем. Вместе с Пресняковым в машине ехали его близкие друзья из группы Multiverse. Судя по многочисленным публикациям с торжества в Сети, свадьба получилась по-настоящему сказочной.