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На Шепелева давят из-за ухода Малахова

Дмитрий Шепелев. Фото: 1tv.ru
Что стоит за рокировкой в "Пусть говорят" . Пресс-служба Первого канала стойко держит оборону.
прочитано 1160 раз

Журналисты упорно тиражируют информацию о том, что, якобы, в студии, которую ранее занимала программа "Пусть говорят", теперь проходят съемки передачи "На самом деле". На Первом канале эту информацию опровергли. Мол, "Пусть говорят"снимают там, где прежде шла запись шоу "Голос" –  павильоне на Лизы Чайкиной. Прежде тут был связанный с авиационной промышленностью завод. Теперь же первым делом вовсе не самолеты, а развлечения.

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Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

У новой программы "На самом деле" есть своя студия в телецентре "Останкино" и передача никому не мешает, никого не теснит и не выгоняет, как пишут. Весь этот сыр-бор возник из-за слухов о том, что Андрей Малахов и вся команда "Пусть говорят" переходит на вторую кнопку. А место скандального ток-шоу займет похожий по формату проект Дмитрия Шепелева.

Интересно, что ни Шепелев, ни Малахов до сих пор не прокомментировали возможную рокировку, которую все упорно обсуждают. Дмитрий, например, как сообщает "РИА Новости", устал от того, что на него постоянно давят репортерами с вопросами и рекомендует всем обращаться за комментариями в пресс-службу "Первого канала". Ну а пресс-служба, в свою очередь, заявляет, что пока недоступна для комментариев на эту тему. Такой вот замкнутый круг.

Между тем, до начала нового телесезона остается ровно месяц. За это время надо сформировать эфирную сетку, найти нового ведущего и снять несколько выпусков программы, которая будет идти в вечерний прайм-тайм в сентябре.

При этом телеведущий Леонид Закошанский – бывший конкурент Малахова с НТВ – уверен, что шоу "Пусть говорят" будет популярно и без Андрея. "Формат ток-шоу – вечен, люди всегда будут это смотреть, это всегда интересно. Все это отработано на фокус-группах и разных исследованиях. Медийность здесь ни при чем. Это очень узконаправленный формат. Удерживать разную аудиторию с разными темами – это нелегко. Так что все здесь зависит от личности. Ведущий должен обладать определенными внутренними и внешними качествами, чтобы справляться с такой непростой задачей", – цитирует телеведущего "Газета". 

Автор: Иван Губкин1 августа 2017, 21:35
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