Лера Кудрявцева рассталась с молодым мужем

Вероятная причина – измена. Сама телеведущая кризис в семейной жизни пока не комментирует.

46-летняя телеведущая Лера Кудрявцева, как выяснили журналисты, переживает из-за разрыва с 29-летним хоккеистом Игорем Макаровы. В браке они были 4 года – с июня 2013 года. Одна из версий – Кудрявцева узнала об измене мужа и получила весомые доказательства. После этого они не отмечали четвертую годовщину свадьбы, и отдыхали раздельно друг от друга.

Еще на дне рождении Леры Кудрявцевой в середине мая друзья говорили ей слова поддержки и желали скорейшего примирения с супругом. Но примирения, очевидно, так и не случилось.

"Действительно у Леры серьезные проблемы, они с Игорем поссорились, но все надеются на примирение. Отпуск они провели раздельно. Она очень переживает", – цитирует telerogramma.pro известного стилиста, который вхож в семью леры.

"Я не помню таких сложных периодов в своей жизни никогда. Когда даже нет вопросов, а есть одни ответы, с которыми не справляюсь ибо не знаю как быть дальше. Весь месяц май прошёл под эмоциональным разрушением, а сегодня ещё один очень близкий, как мне казалось, человек воткнул смачно кинжал в спину, а когда-то он был один из двух кому я доверяла свои сопли. Я сдаюсь. Падаю. Мне надо набраться сил. Я слишком хорошо думаю о людях, а они не те, а они не то", – написала Кудрявцева на странице в социальной сети.

