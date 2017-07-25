Галкин оставил Пугачеву с детьми ради Кудрявцевой

В Юрмале артист весело проводит время. Успевает и работать, и отдыхать.

Максим Галкин посещал фестиваль "Рандеву" два дня подряд. Вначале с женой Аллой Пугачевой и ее подругой Алиной Редель они пришли в качестве гостей. А на второй день юморист попросился на сцену с пародийным номером. И то дело – в августе в том же зале "Дзинтари" Maksims Galkins, как значится в афишах, выступит с сольным концертом. Появление у Лаймы Вайкуле – отличная реклама, поэтому артист оставил семью и отправился на репетицию.

За кулисами мужа Примадонны поджидал корреспондент Dni.Ru вместе с легендарной папарацци Ларисой Кудрявцевой – коллегой из "Экспресс-газеты". Она умеет выбрать неожиданный ракурс, показать звезду в непривычном виде и запечатлеть то, что скрыто от любопытных глаз. Знаменитости боятся Ларисы, но уважают за профессионализм. Кудрявцева является завсегдатаем музыкальных и кинофестивалей, ее снимки – всегда сенсация.

"А что это вы с Ларисой вместе? У вас с ней коитус?" – пошутил Максим, но все-таки согласился попозировать и ответить на несколько каверзных вопросов. "Кудрявцева всегда так следит за мной, что и так все знает, можно меня даже не расспрашивать", – отметил юморист.

Напомним, что зимой фотографа особенно отметил Филипп Киркоров: "31 декабря я планирую быть с детьми. Не хочется их оставлять одних в Новый год. А потом мы улетим отдыхать, но куда – не скажу. А то откроешь глаза 2 января, а тут Кудрявцева с фотоаппаратом стоит. Ну куда деваться?"